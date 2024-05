Il n'arrive pas à vendre son château à 32 millions d'euros et décide de... le donner

Pendant des années, Dan Snyder a essayé de vendre son château estimé à 35 millions de dollars (soit 32 millions d’euros). Finalement, il a décidé de le donner et en a tiré un réel avantage.

Dan Snyder était le propriétaire d’un magnifique château qui surplombait une rivière dans le Maryland, aux États-Unis. Il a acquis cette demeure dans les années 2000 au prix de 8,6 millions de dollars. Par la suite, le millionnaire a acheté six parcelles adjacentes pour créer un immense domaine de 5,5 hectares. Il a dépensé des millions de dollars pour transformer sa propriété en véritable château à la française.

Cette propriété s'étend sur 2 300 m2 habitables répartis sur quatre niveaux, comprenant 5 chambres et 12 salles de bain. Cette résidence est un véritable château puisqu’elle possède des moulures au plafond, un ascenseur, du marbre, des cheminées, des meubles en acajou et de la pierre sculptée. La suite de maître est constituée d’une terrasse privée, un coin salon, deux salles de bain et un dressing.

Crédit photo : Bright MLS / Zillow

Dans le château, on peut également profiter d’une immense bibliothèque et de sa cheminée, de deux vérandas, d’une cuisine professionnelle et d’un coin club avec un bar, un billard, un cinéma et une cave à vin.

Crédit photo : Bright MLS / Zillow

Bien sûr, on retrouve aussi un coin sport et bien-être avec une piscine, un terrain de sport, un spa et une salle de fitness. La demeure est accessible par héliport et deux autres maisons sont disponibles pour les invités et le personnel.

Bien que cette propriété fasse rêver, Dan Snyder a décidé de la mettre en vente en 2018 au prix de 49 millions de dollars (45 millions d’euros). Cependant, aucun acquéreur n’a été intéressé, et ce même lorsque son propriétaire a abaissé le prix à 35 millions de dollars (32 millions d’euros).

Crédit photo : Bright MLS / Zillow

Il fait don de son château

Finalement, Dan Snyder a décidé de faire don de sa demeure à l’Association américaine de lutte contre le cancer. Il s’agit du plus gros don jamais reçu par l’association en 110 ans d’existence. Ce choix a été motivé par la compagne de Dan, Tanya, qui a été victime d’un cancer du sein.

Crédit photo : Bright MLS / Zillow

L’association va tenter de vendre ce château à son tour au prix de 35 millions de dollars afin de récolter de l’argent pour améliorer la vie des patients atteints de cancer. De son côté, Dan Snyder n’est pas en reste puisqu’il a réussi à vendre son club de foot au prix de 6,05 millions de dollars. Il a également reçu un intérêt fiscal avantageux en faisant don de son château : une déduction de taxes de 33 millions de dollars. Un choix qu’il ne regrette absolument pas.