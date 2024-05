Essonne : ce château de style Louis XIII est à vendre pour...7 875 000 euros !

Vous aimez l’histoire et vous cherchez un bien à acheter ? Si c’est le cas, sachez que vous êtes au bon endroit. La raison ? Ce magnifique château situé en Essonne cherche un nouveau propriétaire.

Dans l’Essone, le château du Maréchal de Saxe, situé dans la commune de Yerres, est en vente pour la modique somme de 7 875 000 euros, indique l’agence immobilière Patrice Besse.

Cette demeure de style XIII peut se targuer d’être un bien d’exception. Et pour cause : cette bâtisse de 2 860 m² a été construite au 17e siècle. Elle s’étend sur un domaine de plus de 60 hectares, précise Actu.fr, qui a repéré l’annonce.

À l’intérieur, le château - qui est divisé en trois étages d’une superficie de 340 m² environ - possède un magnifique rez-de-chaussée, des vestiaires, une salle à manger d’honneur, une galerie d’honneur (également connue sous le nom de «Galerie des Trophées») et une petite cuisine.

Enfin, le bien immobilier abrite aussi trois autres salons, dont deux «d’environ 50 m² chacun avec parquet Versailles», détaille l’agence immobilière.

Crédit Photo : Patrice Besse

Le premier étage abrite sept chambres

Le premier étage du château n’est pas en reste puisqu’il comprend sept chambres. À noter que quatre d’entre elles sont équipées d’une salle de bain.

«L’une d’entre elles ,la « chambre Louis XIII », a relativement bien conservé son plafond peint d’époque 17e siècle. Ses poutres peintes de motifs colorés et floraux sur fond assombri contrastent et s’accordent pourtant idéalement avec les tentures jaunes et dorées qui couvrent les murs. Les sols sont en parquet en point de Hongrie», peut-on lire sur l’annonce.

Crédit Photo : Patrice Besse

De son côté, le deuxième étage comporte sept chambres, une pièce lingerie et une salle de bain. Le sous-sol, quant à lui, «renferme, pour un total d’approximativement 460 m², les cuisines, le garde-manger, les chambres froides, les caves à vin, la cave à légumes, etc. ainsi que trois chaufferies récentes, une pour chaque partie du château» , poursuit l’agence.

Des parties communes à foison

Comme on peut le voir sur les photos, le château possède un grand nombre de parties communes : salles de séminaire et de réception, une piscine intérieure, douze chambres et une chapelle d’environ 35 m².

On trouve aussi la maison du gardien de 515 m², qui a été divisée en plusieurs appartements destinés au personnel. À noter que la demeure est «complétée par des garages, anciennement ateliers, écuries, stalles et boxes, sur 620 m2 à peu près, et peut abriter une dizaine de voitures».

Crédit Photo : Patrice Besse

Crédit Photo : Patrice Besse

Enfin, la résidence XXL dispose de trois autres constructions : «le logement du jardinier avec son hangar près de la ferme au nord, les deux pavillons carrés encadrant l’entrée principale à l’est qui reprennent l’ordonnancement brique et pierre du château,une grange du 19e siècle».

À noter que le château du Maréchal de Saxe est situé à moins de 20 kilomètres de la porte de Bercy, à Paris.

Crédit Photo : Patrice Besse