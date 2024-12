Cette superbe tour de château est en vente à moins de 100 000 euros, ça vous tente ?

Vous cherchez un hébergement insolite à acheter ? Pour moins de 100 000 euros, il est possible d’acquérir l’ancienne tour de garde d’un château situé dans la Marne.

Si vous êtes à la recherche d’un logement atypique à acheter, nous avons trouvé une offre faite pour vous. Il s’agit de la tour d’un château située près de la commune d’Esternay, dans la Marne. Ce bâtiment, de 24 mètres de haut, est l’ancienne tour de garde du château de Nogentel, situé à 500 mètres de là.



Crédit photo : Safti

D’une surface totale de 39 m2, la tour est composée de quatre niveaux circulaires qui comportent chacun leur cheminée. Avec une belle hauteur sous plafond de plus de 3 mètres et un élégant escalier en bois, cette tour est atypique et séduit déjà les potentiels acheteurs.

“J’ai eu beaucoup d’appels, notamment quelques projets locatifs très sympas”, a déclaré le propriétaire du bien au Figaro.

Crédit photo : Safti

Un terrain de 4 000 m2

Cette offre est une bonne affaire puisque la tour est proposée à la vente au prix de 99 000 euros. Généralement, les dépendances d'un château sont bien plus coûteuses, comme ce château mis en vente pour 425 millions d'euros.

En plus d'acheter la tour, le futur propriétaire bénéficiera d'un terrain de 4 000 m2, un coin d’herbe, un bois, un puits et une maison de 50 m2. Le bien a été acheté il y a 10 ans par le propriétaire actuel qui voulait transformer cet hâbitat en maison d’amis et résidence secondaire. Cependant, il n’a pas pu réaliser son projet pour des raisons professionnelles et préfère vendre son bien.

Crédit photo : Safti

Si cette tour a un charme fou et ravira les passionnés d’histoire, elle possède quelques inconvénients. À l’abandon depuis des années, elle nécessitera quelques travaux de rénovation et devra être raccordée en électricité.

"Après quelques travaux de réhabilitation et de mise en conformité, cette tour et sa dépendance feront sans nul doute le bonheur d'un hébergement insolite touristique ou pour le propriétaire, tout en étant proche des lieux emblématiques de la Seine et Marne et de la Champagne", a rédigé le propriétaire du bien sur son annonce publiée sur Leboncoin.

Crédit photo : Safti

En achetant cette tour, vous pourrez la rénover pour en faire un lieu touristique insolite, comme l'a fait cet homme en achetant un château abandonné et en le transformant en un site exceptionnel.