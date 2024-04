Mis en vente pour 425 millions d'euros, ce château français est-il vraiment le plus cher du monde ?

La semaine dernière, l’annonce d’un agent immobilier pour la mise en vente d’un château français a fait le tour des médias, à cause du prix record de 425 millions d’euros affiché. Cependant, la SCI (Société Civile immobilière), propriétaire du château, n’était pas du tout au courant et réfute ce chiffre vertigineux !

Que se passe-t-il autour du château de de Gretz-Armainvilliers, en Seine-et-Marne ? Le vendredi 12 avril, une curieuse annonce de mise en vente du château a été publiée sur internet, par l’intermédiaire d’un agent immobilier belge. Ce dernier, répondant au nom de Ignace Meuwissen, prétend être chargé de la commercialisation de ce bien immobilier.

Auprès de Paris Match, dans une interview exclusive, il vante les mérites du terrain du bien, qu’il met en vente pour la somme de 425 millions d’euros. Un prix record qui ferait du château de Gretz-Armainvilliers, le château le plus cher du monde : “Un investisseur pourrait y construire des milliers d’appartements s’il le souhaitait”.

Crédit photo : Domaine d'Armainvilliers

Un château anciennement rénové par le roi Hassan II du Maroc

Le château de 2500 mètres carrés de surface habitable, accompagné d’un terrain de 1000 hectares, dont un lac privé, a été construit sur les fondations d’un château du XIIème siècle. C’est l’empire bancaire Rothschild qui l’a acheté à la fin du XIXème siècle avant que le château ne soit racheté par le roi Hassan II du Maroc dans les années 1980.

La famille royale marocaine a occupé les lieux de longues années, apportant de nombreux changements dont l’ajout d’un hammam, d’un salon de beauté et de coiffure, ainsi que d’un établissement médical et dentaire entièrement équipé. Le roi avait également ajouté un sous-sol où se trouve un vaste réseau de tunnels, de cuisines, de chambres froides, d’espaces de stockage et de logements pour le personnel.

On y trouve également 17 chambres et une écurie pouvant accueillir 50 chevaux. En 2008, la famille royale revend la propriété pour 200 millions d’euros à un acheteur anonyme du Moyen-Orient, qui a donc décidé de le remettre en vente aujourd’hui.

Un prix de vente gonflé ?

Cependant, le château vaut-il vraiment les 425 millions d’euros ? Rien n’est moins sûr si on se fie à la Société Civile Immobilière (SCI), chargée de protéger le patrimoine de ce bien d’exception. Interrogée par Le Figaro Immobilier, la SCI Tournan a réfuté le prix annoncé et aussi le fait qu’un mandat ait été confié à cet agent immobilier.

Crédit photo : Domaine d'Armainvilliers

En sollicitant d’autres expertes en immobilier, Le Figaro Immobilier révèle que beaucoup d’entre eux trouvent les 425 millions d’euros complètement absurdes et irréalistes : “Des propriétés de ce type pourraient partir à 20-25 millions, voire 30 millions si on déclenche un coup de coeur absolu”, confie l’un d’eux.

L’année dernière, le château de Louveciennes, dans les Yvelines a été acheté pour la somme de 275 millions d’euros par le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salmane. Un prix de vente enregistré comme un record mondial pour un bien d’exception. De nombreux spécialistes estiment que le domaine d’Armainvilliers est pourtant très loin du standing du château de Louveciennes. De quoi nous laisser encore plus sceptiques sur ses 425 millions d’euros !