“Il nous faudrait un hélicoptère” : l'appel à l'aide bouleversant de l'adolescent de 13 ans qui a sauvé sa famille en Australie

Fin janvier, un adolescent de 13 ans a nagé pendant 4 heures pour sauver sa famille en Australie. Une fois sur la plage, il a passé un appel aux secours, dont l’enregistrement a été dévoilé.

Le 30 janvier dernier, Austin Appelbee, un adolescent de 13 ans, a fait preuve d’un courage extraordinaire à Quindalup, en Australie. Alors qu’il était parti en sortie kayak avec sa famille, les embarcations ont commencé à dériver et à prendre l’eau à cause des fortes vagues. Prise au piège, la famille ne parvenait pas à rejoindre le rivage.

Comme Austin est un bon nageur, il a été envoyé par sa mère pour chercher du secours. Sans gilet de sauvetage, l’adolescent a nagé pendant 4 heures tout en luttant contre le courant pour prévenir les secours.

“Maman m’a dit de chercher de l’aide”

Sur place, il a passé un appel aux urgences, dont l’enregistrement a été dévoilé par les autorités australiennes ce jeudi 12 février. Dans l’audio, on entend Austin parler clairement, tout en gardant son sang-froid malgré la dangerosité de la situation.

“Bonjour, je m’appelle Austin… J’ai deux frères et soeurs, Beau et Grace. Beau a 12 ans et Grace a 8 ans. Nous sommes partis en mer et nous nous sommes perdus. Je ne sais plus quelle heure il était, mais c’était il y a très longtemps. Nous n’arrivions pas à regagner la rive et maman m’a dit de retourner chercher de l’aide”, a expliqué Austin, selon des propos rapportés par CNN.

“Il nous faudrait un hélicoptère”

Dans la suite de l’enregistrement, Austin a continué à parler avec un calme olympien pour décrire au mieux la situation et aider les secours à localiser sa famille.

“Je pense qu’ils sont à plusieurs kilomètres au large. Il nous faudrait un hélicoptère pour aller les chercher. Je ne sais pas dans quel état ils sont actuellement et j’ai très peur. Je suis assis sur une plage en ce moment et je pense que j’ai besoin d’une ambulance parce que je crois que je suis en hypothermie. Je suis extrêmement fatigué. Je crois que je fais un coup de chaleur et j’ai l’impression que je vais m’évanouir”, a confié Austin au téléphone.

Après 10 heures passées en pleine mer, la famille d’Austin a finalement été secourue. De son côté, l’adolescent a perdu connaissance et a été transporté en urgence à l’hôpital. À son réveil, il a pu retrouver toute sa famille, saine et sauve.