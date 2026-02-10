Incendie : Il sauve sa voisine de 85 ans piégée par les flammes en défonçant la porte de sa maison à coups de masse

Aux États-Unis, une femme âgée de 85 ans et en fauteuil roulant a été sauvée des flammes par son voisin, qui n’a pas hésité à défoncer sa porte d’entrée à coups de masse pour la secourir.

Un homme a fait preuve d’un incroyable courage ce mardi 3 février à Arlington Heights, aux États-Unis. Aux alentours de 10h du matin, un incendie s’est déclaré dans une maison. Le propriétaire de la demeure, âgé de 90 ans, a réussi à s’échapper.

Cependant, sa femme de 85 ans et en fauteuil roulant, s'est retrouvée piégée par les flammes.

Il défonce la porte

L’homme de 90 ans voulu faire demi-tour pour l’aider à sortir, mais des témoins de la scène l’en ont empêché, jugeant que c’était trop dangereux.

Par chance, un voisin a fait preuve de courage et n’a pas hésité à porter secours à la vieille dame. Pour cela, il a défoncé la porte d’entrée de sa maison à coups de masse et s’est engouffré à l’intérieur pour la sortir des flammes. Ce geste courageux rappelle celui de cet homme qui a sauvé ses voisins d'un incendie dans la Drôme en grimpant sur leur balcon, ou encore de ce petit garçon de 3 ans qui a sauvé toute sa famille des flammes.

Aucun blessé dans l’incendie

Son acte courageux a été salué par les pompiers.

“Nous tenons à saluer et à féliciter la réactivité et la décision rapide prises par l’un de nos habitants d’Arlington Heighs, qui ont permis de sauver une vie. Cette situation nous rappelle à quel point chaque seconde compte. La volonté d’une personne d’intervenir et d’aider avant l’arrivée des premiers secours peut faire toute la différence. Nous sommes fiers de servir des habitants qui veillent les uns sur les autres et nous remercions ce résident pour ses actions et son sang-froid au moment où cela comptait le plus”, ont déclaré les pompiers dans un communiqué rapporté par People.

Par précaution, la femme de 85 ans a été transportée à l’hôpital, mais elle est en bonne santé. Son sauveur est également sain et sauf.