« Je pensais qu'ils étaient morts » : cet ado de 13 ans nage 4h pour sauver sa famille piégée en mer et devient un héros

Austin Applebee

Un ado de 13 ans a sauvé sa famille en affrontant le danger avec un sang-froid incroyable pour son âge. Récit.

« Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années ».

Cette fameuse réplique, issue de la non moins célèbre pièce de théâtre « Le Cid » de Corneille, pourrait très bien s'appliquer à Austin Applebee. Ce jeune australien de 13 ans a fait preuve d'un courage sans faille en sauvant sa famille piégée en mer après une sortie en kayak, qui a mal tourné.

L'adolescent a en effet nagé durant plusieurs heures pour prévenir les secours.

Austin ApplebeeCrédit photo : DR

Un ado de 13 ans sauve sa famille piégée en mer en nageant pendant... 4h

Ce sauvetage a eu lieu le vendredi 30 janvier à Quindalup, dans le sud-ouest de l'Australie-Occidentale, rapporte le média local ABC News.

Tout avait pourtant commencé de la plus belle des manières pour Austin et sa famille qui avaient prévu une sortie en kayak et en paddle, dans la sublime baie du Géographe. Mais ce qui devait être une escapade de rêve a viré au cauchemar lorsque les conditions de navigation se sont dégradées.

Rapidement, Austin, sa sœur Grace (8 ans), son frère Beau (12 ans) et leur mère se sont ainsi retrouvés à dériver au large, sous l'effet de vagues puissantes, s'éloignant dangereusement du rivage. Et, ce qui devait arriver arriva. Les embarcations ont commencé à prendre l'eau et c'est à ce moment que Joanne a dû prendre « l'une des décisions les plus difficiles de sa vie ». Connaissant les qualités de nageur de son fils aîné, la mère de famille l'a donc envoyé chercher du secours.

« Je savais qu'il était le plus fort et qu'il pouvait y arriver » (Joanne Applebee, mère d'Austin)

Après avoir d'abord essayé de ramer avec son kayak, l'adolescent a finalement décidé de rallier la terre ferme à la nage, sans son gilet de sauvetage, qu'il avait enlevé pour s'alléger. Pendant environ quatre heures, le jeune garçon de 13 ans a lutté contre le courant sur environ 4 km pour regagner le rivage.

« J'essayais de me concentrer sur les choses les plus heureuses qui me venaient à l'esprit, et j'essayais de tenir bon, sans penser aux mauvaises choses qui pourraient me distraire (...) Et à ce moment-là, vous savez, les vagues sont énormes, et je n'ai pas de gilet de sauvetage... Je n'arrêtais pas de me dire 'continue à nager, continue à nager' » (Austin Applebee)

Une fois arrivé sur place, Austin, épuisé, a couru près de 2 km, malgré la fatigue, pour enfin trouver un téléphone et appeler les secours. « J'ai dit : 'J'ai besoin d'hélicoptères, j'ai besoin d'avions, j'ai besoin de bateaux, ma famille est en mer.' J'étais très calme », a raconté l'adolescent, qui s'est effondré de fatigue après son appel.

Austin Applebee et sa familleCrédit photo : DR

Ses efforts surhumains et son courage n'ont pas été vains puisque les secours ont finalement réussi à sauver sa famille, qui était piégée à... 14km au large de la baie. Fort heureusement, Joanne et ses enfants ne souffraient que de blessures superficielles et d'une légère hypothermie. Ils sont aujourd'hui hors de danger.

Quant à Austin, il a été transporté d'urgence à l'hôpital après avoir perdu connaissance. Les médecins à son chevet ont déclaré que l'effort qu'il avait produit représentait l'équivalent de... deux marathons. À son réveil, l'adolescent croyait avoir échoué et pensait que sa famille n'avait pas survécu. C'est donc avec joie et émotion qu'il a découvert que tout le monde était sain et sauf.

« Je me suis rendu compte qu'ils avaient disparu, j'ai pensé qu'ils étaient morts. Je me sentais très coupable. Je me suis dit : 'Oh non, je n'ai pas été assez rapide' » (Austin Applebee)

Depuis son acte de bravoure, le jeune garçon est célébré comme un héros dans son pays. 

