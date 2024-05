16 ans après l'avoir abandonné, ses parents veulent renouer le contact, sa réaction choque sa femme

Les liens du sang sont parfois compliqués, comme en témoigne ce jeune homme qui a décidé de couper les ponts avec sa famille une bonne fois pour toute après ce qu’il a vécu enfant.

Sur le forum Reddit, un jeune homme de 29 ans, resté anonyme, a raconté sa triste histoire. À cause de cela, il ne veut plus avoir de contact avec sa famille, mais sa fiancée ne le comprend pas. Il a alors demandé conseil auprès des internautes pour savoir quoi faire.

Ce jeune homme, que nous appellerons John, raconte que ses parents ont divorcé lorsqu’il avait 7 ans. Il vivait avec sa mère la semaine et chez son père le week-end. Mais à 9 ans, sa mère a emménagé avec son nouveau compagnon. Elle l’a alors envoyé vivre chez son père.

Malgré ce changement, John avoue qu’il se sentait bien car sa mère lui rendait visite régulièrement avant que cela devienne de moins en moins le cas. Puis, à 12 ans, John a fait la connaissance de la nouvelle compagne de son père. Selon le jeune homme, cette dernière ne l’aimait pas beaucoup. Cette période fut compliquée pour l’adolescent.

John raconte qu’il voyait sa mère une fois tous les trois mois tandis que son père lui répétait de s’habituer à sa nouvelle compagne. Mais un an plus tard, le père de John lui a dit de partir vivre chez sa grand-mère paternelle car il allait bientôt devenir papa. Selon John, sa belle-mère voulait un endroit calme car il était tout le temps agité et en colère à côté d’elle. Détail que John a pourtant nié.

Ses parents l’envoient vivre chez sa grand-mère

Crédit photo : Timofey Zadvornov/ iStock

John aurait préféré aller vivre chez sa mère, mais celle-ci l’en a dissuadé car elle et son compagnon voyageaient dans le monde. C’est donc chez sa grand-mère que John a passé toute son adolescence. Il raconte que cette dernière s’est pliée en quatre pour subvenir à ses besoins, reprenant par ailleurs le travail. John précise qu’il avait souvent des nouvelles de ses parents qui l’appelaient pour son anniversaire et lui envoyaient des affaires jusqu’à ses 16 ans.

Après cela, ses parents ont disparu des radars. John raconte la colère qu’il a ressenti lorsque sa grand-mère lui a appris que son père s’était marié et avait eu deux autres enfants. Tout comme sa mère qui avait eu des jumeaux avec son mari.

« J'ai commencé à leur en vouloir à tous les deux, mais ma merveilleuse grand-mère m'a fait garder les pieds sur terre », écrit John. Grâce à elle, le jeune homme est ensuite allé à l’université d’où il a été diplômé. À 18 ans, John a même changé son nom de famille pour prendre le nom de jeune fille de sa grand-mère.

Les internautes interviennent

Crédit photo : dikushin/ iStock

Celle qui a veillé sur lui durant tant d’années est décédée il y a quatre ans. John n’a pu contacter personne de sa famille et raconte qu’il était le seul membre aux funérailles.

Aujourd’hui, John a un travail qu’il aime, est en couple et mène une vie simple et heureuse. Il n’avait plus parlé à ses parents jusqu’à ce que ces derniers le contactent récemment. Ils lui présentaient leurs excuses et demandaient à être invités à son mariage tout en précisant que leurs enfants voulaient rencontrer leur grand-frère. « Il n'a même pas posé de questions sur sa propre mère », regrette John en évoquant le message de son père.

John a refusé en leur disant de ne plus jamais le contacter. Mais sa fiancée, très orientée famille, n’a pas compris sa réponse. Elle estime qu’il doit leur donner une deuxième chance, ce qu’il refuse. Le couple s’est disputé et John a demandé l’avis des internautes qui ont largement pris position pour lui. Beaucoup lui ont conseillé d’en parler plus longuement avec sa fiancée tout en lui rappelant qu’il avait tous les droits de refuser de les avoir dans sa vie.