Il se rase la barbe pour la première fois en 20 ans, sa transformation laisse bouche bée les internautes

Un homme a décidé de se raser la barbe pour la première fois en vingt-ans. Sa transformation laisse bouche bée les internautes.

La pilosité faciale peut radicalement changer l’apparence d’une personne. Un utilisateur de Reddit vient récemment de le prouver.

Début octobre, cet homme a révélé sa transformation impressionnante après avoir rasé sa barbe pour la première fois en vingt-ans.

« Après 20 ans à porter la barbe en permanence, je suis passé à la moustache », a-t-il écrit en légende du post.

L’auteur de la publication a partagé un avant/après de sa métamorphose. Sur la première photo, celui-ci a les cheveux dissimulés sous une casquette.

Comme vous pouvez le voir, il porte une barbe blonde très fournie, dont la longueur dépasse la clavicule. Sa moustache n’est pas en reste puisque celle-ci couvre entièrement sa lèvre supérieure.

Crédit Photo : Reddit

Il rase sa barbe et choque les internautes

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le principal concerné ne ressemble plus à ça. Il est difficile d’imaginer que le deuxième cliché montre la même personne.

Dessus, l’homme arbore une coupe de cheveux soignée et tendance. Il affiche désormais une moustache bien taillée et une barbe de trois jours aux contours impeccables.

Crédit Photo : Reddit

Sans réelle surprise, le résultat a laissé bouche bée les utilisateurs du forum. Nombreux sont ceux qui estiment que l’individu paraît plus jeune.

Une personne a écrit :

« Tu fais dix ans plus jeune ».

Une autre a commenté :

« Ta moustache est l'une des plus belles que j'ai vues depuis très longtemps, félicitations ! ».

Une troisième a indiqué :

« Tu peux absolument porter les deux, je suis jaloux ».

On peut aussi lire :

« Tu es super, mec ! ».

Un internaute attentif lui a demandé s’il avait teint sa moustache car celle-ci paraît plus foncée qu’avant. Ce à quoi l’homme a répondu par l’affirmative. Dans la session commentaires, ce dernier explique que son épouse a eu du mal à le reconnaître.