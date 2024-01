« Je me fiche de ce que pensent les gens » : elle ne rase plus sa moustache et son monosourcil et est plus heureuse que jamais

Cette jeune trentenaire a décidé d’aller contre les normes de beauté imposées aux femmes. Depuis, elle refuse catégoriquement de se raser la moustache et son monosourcil.

Eldina Jaganjac est une jeune tutrice qui vit à Copenhague, au Danemark. Si elle mène une existence tout ce qu’il y a de plus normale, un détail physique la démarque cependant des autres femmes de la société : sa pilosité.

En grandissant, la jeune femme a appris à s’accepter telle qu’elle est. Pourtant, adolescente, elle s'efforçait de rentrer dans les standards de beauté féminins. Elle raconte qu’elle prenait le temps de s’épiler avant de sortir par peur du regard des autres. « Je ne me sentais pas à l'aise pour sortir [...] Avant de laisser pousser mon monosourcil, j'avais l'impression qu'il y avait des options extrêmement limitées quant à l'apparence des femmes », raconte Eldina.

« Par rapport aux hommes, nous sommes censées consacrer beaucoup plus de temps et d'argent à notre apparence simplement pour être jugées visuellement acceptables dans la société, en particulier lorsque nous sommes dans les espaces publics », regrette-t-elle en rappelant que personne ne commente autant l'apparence des hommes.

C’est en mars 2020 que la Danoise a tout bonnement décidé d’arrêter de s’épiler. Et cela a changé sa vie.

Crédit photo : Eldina Jaganjac

Encourager les gens à être qui ils veulent

Depuis cette prise de décision courageuse, Eldina raconte ne plus se soucier de ce que pensent les autres même si elle reçoit parfois des commentaires désagréables en ligne ou dans la rue. « Je me fiche de ce que pensent les gens. Je ne veux pas que cela devienne si important [...] et j'aimerais que les gens ne s'en soucient pas, peu importe à quoi une femme choisit de ressembler ».

Celle qui autrefois croyait ne pas être assez féminine parce qu’elle ne s’épilait pas a surmonté cet obstacle petit à petit. Ses amis et ses proches l’ont encouragée, y compris certains inconnus dans la rue. Les critiques viennent surtout des hommes, raconte Eldina, même si elle précise que cela concerne surtout les ados.

Crédit photo : Eldina Jaganjac

« Je pense que voir une femme faire quelque chose qui est considéré comme moins féminin déroute ces adolescents et ils m'en parlent parce qu'ils commencent à remettre en question leurs propres normes et leur compréhension de ce que signifie être un homme ».

Côté amour, la jeune femme raconte que c’est plus facile puique son apparence permet d’éliminer rapidement ceux qui ne sont pas intéressés.

Aujourd’hui, Eldina se sent plus libre et heureuse que jamais et encourage les gens qui ne veulent pas s’épiler à le faire seulement s’ils sont à l’aise avec cette idée. « Je veux transmettre le message que nous sommes tous différents, et ce n'est pas grave. Il n’y a pas de bien ou de mal, mais chaque personne, quel que soit son sexe, devrait avoir le droit de faire ce qu’elle veut de son apparence », conclut-elle.

Crédit photo : Eldina Jaganjac

Crédit photo : Eldina Jaganjac