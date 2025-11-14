Ecovacs dévoile ses appareils électroménagers ultrapuissants à petits prix, pour s'équiper avant les fêtes

À l’approche des fêtes de fin d’année, la marque Ecovacs dévoile de belles réductions sur ses produits électroménagers. De quoi s’équiper avant les fêtes pour nettoyer sa maison sans effort.

Ecovacs est une marque qui propose de nombreux objets électroménagers pour nettoyer sa maison en profondeur sans faire d’effort. Après avoir commercialisé son tout dernier aspirateur robot autonome 2.0 en septembre dernier, Ecovacs propose de belles réductions sur ses produits à l’occasion du Black Friday, qui a lieu cette année du 14 novembre au 1er décembre.

Ecovacs propose des produits électroménagers à petits prix qui vous aideront à nettoyer votre maison de fond en comble, en passant par les sols, les vitres et le jardin. Une belle opportunité à saisir pour s’équiper avant les fêtes.

Crédit photo : Ecovacs

Nettoyer sa maison en profondeur

Découvrez sans plus attendre le DEEBOT X11 OmniCyclone, un tout nouveau modèle de robot aspirateur surpuissant et intelligent. Cet appareil peut nettoyer jusqu’à 1 000 m2 en une seule charge sans interruption grâce à sa grande autonomie et sa recharge PowerBoost. Cet aspirateur robot laveur 3 en 1 possède une station OmniCyclone sans sac et une aspiration puissante avec une serpillère Ozmo Roller pour un nettoyage précis et efficace. Enfin, cet aspirateur est capable de détecter et d’éliminer les taches les plus tenaces grâce à une injection d’eau en continu. Ne manquez pas la belle promotion à 999 euros au lieu de 1 299 euros.

Crédit photo : Ecovacs

Le deuxième appareil proposé par Ecovacs est le DEEBOT T80 Omni Black, vendu au prix de 499 euros au lieu de 799 euros. Idéal pour nettoyer les bords et les coins de votre maison, cet aspirateur robot offre l’expérience de lavage la plus puissante de la gamme grâce à son aspiration performante et sa serpillère qui reste propre pendant tout le processus de nettoyage.

Crédit photo : Ecovacs

Des vitres et un jardin impeccables

Vous souhaitez nettoyer les vitres de votre logement sans effort ? Optez pour le Winbot W2S OMNI, le tout premier lobot lave-vitres qui offre un nettoyage complet de vos carreaux, même en hauteur. Grâce à son système de sécurité à 12 niveaux et sa batterie autonome (110 min), cet appareil est entièrement sécurisé et vous permet de garder des vitres propres sans effort. La station multifonctions et la technologie TruEdge de l’appareil permettent d’obtenir un nettoyage précis des coins, sans aucune trace. Pendant le Black Friday, ce nouvel objet indispensable est proposé au prix de 549 euros au lieu de 599 euros.

Crédit photo : Ecovacs

Si Ecovacs innove en proposant un appareil capable de laver les vitres, la marque vend également le GOAT O, une tondeuse à gazon intelligente qui va naviguer dans votre jardin grâce à sa caméra fish-eye à 360 degrés.

Crédit photo : Ecovacs

Si vous vivez dans un petit logement et que vous voulez l’entretenir sans effort, pensez également au DEEBOT mini, l’aspirateur robot idéal pour les petits espaces qui va nettoyer efficacement les zones difficiles d’accès de votre logement tout en restant discret et silencieux.

Crédit photo : Ecovacs

À l’occasion du Black Friday, ne manquez pas ces belles réductions pour vous équiper avant les fêtes et garder une maison, des vitres et un jardin entretenus sans effort.