Des invités sèment le chaos dans un cortège de mariage et écopent de 30 contraventions, la mairie annule la cérémonie

Deux mariés en train d'échanger leurs alliances

Un mariage a été annulé au dernier moment ce week-end, dans l'est de la France, en raison de multiples infractions provoquées par certains invités.

Ce devait être un jour de fête, cela s'est transformé en cauchemar.

Un mariage, organisé dans le Haut-Rhin, a récemment été annulé à la dernière minute par une mairie, suite à de graves incidents. Le comportement de certains invités, présents dans le cortège, serait en cause.

Une cérémonie de mariage annulée par la maire, à cause du comportement des invités

Les faits ont eu lieu dans la ville de Mulhouse ce samedi 18 octobre, rapportent nos confrères de France 3 régions.

Alors que cette journée, placée sous le signe de l'amour et de la célébration, avait démarré sous les meilleurs auspices pour les futurs mariés, des invités ont gâché la fête. Tout a commencé sur le chemin qui menait le joyeux cortège à l'hôtel de ville. Alors que les voitures défilaient en file indienne au rythme des traditionnels klaxons, certains excités ont commencé à dépasser les bornes - au sens propre, comme au figuré - au volant de leur véhicule. Et ce qui devait arriver, arriva.

« Feux rouges grillés, conduite en sens interdit, passagers assis sur les rebords des fenêtres, vitesse excessive ». Telles sont les infractions recensées par la police municipale, selon Michèle Lutz, maire de Mulhouse.

Au total, au moins une trentaine d'infractions et autres verbalisations ont été infligées aux contrevenants, lesquels ont été confondus grâce à la vidéosurveillance. Dans la foulée de ces incidents, la mairie a décidé de prendre une décision radicale en annulant la cérémonie.

« Je me suis rendue sur place et suis allée à la rencontre des mariés pour signifier que ces comportements étaient parfaitement inadmissibles de la part de leurs invités », a ainsi raconté Michèle Lutz, pour justifier ce choix. La première édile a également annoncé que ce genre d'annulation serait désormais systématique, en cas d'incident similaire.

« Il en sera de même à chaque fois que la situation le justifiera, je ne transigerai en aucun cas sur ces questions de sécurité et de respect de la République » (Michèle Lutz)

Finalement, le mariage a été reporté à une date ultérieure.

Les mariés auront donc une deuxième chance pour savourer ce jour si particulier.

