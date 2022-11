Ce papa change son bébé dans les toilettes des femmes et se fait hurler dessus, il demande ce qu'il a fait de mal

Aux États-Unis, un homme qui devait changer la couche de son enfant dans un lieu public n’a pas eu d’autres choix que de se rendre dans les toilettes des femmes pour avoir accès à une table à langer. Cependant, son comportement a déplu aux femmes qui se trouvaient au même endroit.

Certains stéréotypes parentaux continuent de persister dans notre société, comme l’a prouvé ce père de famille qui a posté son témoignage sur Reddit. Alors que de plus en plus d’hommes décident de s’occuper de leurs enfants autant que leur femme, ils sont parfois confrontés à des obstacles qui les empêchent d'accomplir leur rôle de parent.

Sur Reddit, le père de famille a raconté qu’il se trouvait dans un magasin avec son enfant quand celui-ci a fait ses besoins dans sa couche. Contraint de le changer, le père s’est rendu dans les toilettes publiques.

Cependant, la plupart des tables à langer se trouvent dans les toilettes des femmes, et non celles des hommes, ce qui était le cas dans sa situation. Après avoir demandé à une employée du magasin où il pouvait changer son enfant, le père n’a pas eu d’autre choix que de se rendre dans les toilettes des femmes.

Il change son enfant dans les toilettes des femmes

En changeant la couche de son bébé, l’homme ne s’attendait pas à recevoir de telles critiques. En effet, quand il est entré dans les toilettes des femmes, l’une d’entre elles lui a immédiatement affirmé qu’il n’était pas au bon endroit. Quand le père lui a expliqué la situation, cette dernière lui a lancé un regard désapprobateur en déclarant « ça craint », avant de quitter les lieux.

Face à cette première remarque désobligeante, l’homme s’est hâté de changer son enfant avant qu’une autre personne n'intervienne. Cependant, d’autres femmes sont arrivées dans les toilettes et l’une d’entre elles a commencé à crier sur le père de famille : « Partez ! Vous ne devez pas être ici. »

En sortant des toilettes, le père a remarqué qu'une femme était en train de parler à un employé du magasin dans le but d'alerter la sécurité. En le voyant sortir, l'employé a essayé de l'arrêter, mais l'homme a réussi à s'enfuir en courant avec son bébé. Il est monté dans sa voiture, a attaché son enfant et est parti. Si sa femme lui a assuré qu’il avait fait ce qu’il fallait, sa mère lui dit qu’il était « un idiot » et qu’il avait tort. Sa sœur s’est quant à elle moquée de lui en riant, ce qui n’a pas arrangé la situation.

Un exemple qui prouve qu’il reste encore des efforts à faire dans notre société pour l’égalité entre les hommes et les femmes.