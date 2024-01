Une météorite s'écrase quelque part en France, des habitants organisent des battues pour la retrouver

Le 9 janvier dernier, une petite météorite s’est écrasée en France, dans les Ardennes. Pour tenter de la retrouver, des battues sont organisées par les habitants.

Le 9 janvier 2024, une météorite s’est écrasée aux alentours de 22 heures, quelque part dans les Ardennes. Cette météorite ne pèse pas plus de 100 grammes et n’est pas plus grosse qu’un abricot. Pourtant, elle éveille l’intérêt de la communauté scientifique qui aimerait en savoir plus sur cet objet céleste rare.

“Nos caméras de surveillance ont détecté une énorme étoile filante dans le ciel du département. Il s’agit d’un morceau d’astéroïde qui date d’il y a 4,5 milliards d’années. Ce sont les premières roches qui se sont formées au tout début du système solaire. On étudie les météorites pour mieux comprendre le système solaire. Notre objectif est de faire la liaison entre la météorite et l’orbite de l’objet. Cela nous permet d’en savoir plus sur son origine", a indiqué Sylvain Bouley, paléontologue à l’Université Paris Saclay.

Habituellement, les météorites se désintègrent dans l’atmosphère terrestre et n'arrivent pas jusqu’à nous, raison pour laquelle les scientifiques aimeraient retrouver ce petit morceau de météore. En effet, la météorite pourrait fournir de précieuses informations sur la planète Mars.

Des battues pour retrouver une météorite

Cependant, il est impossible de savoir où la météorite a atterri. Comme elle est de petite taille, elle n’a pas fait de dégât et il est plus difficile de la repérer.

Crédit photo : iStock

Malgré ce défi qui semble compliqué à relever, les habitants des Ardennes organisent des battues pour la retrouver. Une première battue a été organisée ce samedi 13 janvier, sans succès. Une seconde devrait avoir lieu aujourd’hui.

“On ne va pas dans les zones de chasse, dans les zones boisées, c’est très compliqué. Mais avec le sol gelé, elle ne doit pas être enfoncée à plus de 20 centimètres, on a une petite chance de la retrouver”, a indiqué Benjamin Poupard, directeur adjoint du planétarium de Reims.

Les scientifiques aimeraient retrouver cette météorite le plus vite possible avant que quelqu’un d’autre ne s’en empare. Si elle peut avoir une grande valeur financière, celle-ci toujours moins importante que sa valeur scientifique.