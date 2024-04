Malgré un détecteur à métaux défectueux, il trouve une énorme pépite d'or

En Angleterre, un chasseur de trésor a trouvé la plus grosse pépite jamais trouvée au pays, complètement par hasard. En effet, son détecteur de métaux était obsolète.

La ruée vers l’or ! Un bon ouvrier a toujours les bons outils, et c’est ce qui lui permet généralement de réussir. Mais quand il s’agit d’or, il faut toujours aussi une part de chances.

Au mois de mai 2023, un certain Richard Brock, chasseur de trésor amateur, participait à une expédition organisée sur les terres agricoles des collines du Shropshire, à l’ouest du Royaume-Uni. Au sein de cette expédition, Richard Brock n’est certainement pas le plus équipé avec un détecteur de métaux qu’il décrit de “défectueux” auprès du média The Guardian.

Il était aussi loin d’être dans les meilleures conditions parce qu’il est arrivé avec une heure de retard, ce qui l’a contraint à prendre le dernier matériel disponible : “Je suis arrivé avec une heure de retard, pensant avoir manqué l’action. (...) Tout le monde avait un équipement ultramoderne et je me suis retrouvé avec trois vieilles machines, dont l’une s’est emballée sur le champ”.

Crédit photo : Mullock Jones/SWNS

La plus grosse pépite d’or jamais trouvée en Angleterre

Vingt minutes après son arrivée, son détecteur, supposé obsolète, s’agite, poussant le chasseur de trésor à déterrer le métal signalé. Et à sa plus grande surprise, il met la main sur un véritable jackpot : une pépite d’or, qui était enfouie 13 à 15 centimètres sous terre, dans le village de Much Wenlock.

La pépite d’or pèse 64,8 grammes et est estimée à 30 000 livres, soit l’équivalent de 35 euros. Baptisée “Hiros Nugget”, il s’agit de la plus grosse pépite d’or jamais trouvée en Angleterre.

Mise aux enchères depuis le 15 mars dernier, et ce jusqu’au 1er avril 2024, la pépite d’or risque d’offrir un beau pactole à Richard Brock qui envisage de partager “le prix de vente avec le propriété du terrain” où la pierre a été extraite.