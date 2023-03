Il veut donner un rein à sa femme, mais le test de compatibilité va révéler un terrible secret

Alors qu'il souhaitait donner un rein à sa femme, qui avait besoin d'une greffe, un homme a découvert un terrible secret sur sa chère et tendre.

C’est un secret de polichinelle, la plateforme Reddit est une véritable mine d’or lorsqu’il s’agit de dénicher des récits pour le moins étonnants.

Il faut dire que le réseau social renferme un nombre incalculable d’histoires toutes aussi incroyables les unes que les autres.

On y trouve en effet des témoignages parfois hallucinants et dont il est impossible de vérifier la véracité.

Il y a environ un mois, un homme a par exemple raconté la terrible expérience qu’il venait de vivre.

Adopté à sa naissance, il venait de découvrir qu’il était parent avec sa… femme, avec laquelle il a deux enfants.

Cette révélation était d’autant plus douloureuse pour lui qu’il l’avait apprise en effectuant un test de compatibilité pour pouvoir donner un rein à son épouse.

Une telle nouvelle a forcément été dure à avaler pour ce père de famille, aujourd’hui dévasté.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

Il apprend qu'il est parent avec sa… femme, en voulant lui donner un rein

« J'ai décidé de faire un test pour voir si je pouvais donner mon rein à mon épouse, avec laquelle je suis mariée depuis 6 ans. Nous avons deux enfants ensemble (4 ans et 2 mois). Ma femme est tombée malade juste après la naissance de notre fils et elle a besoin d'une greffe de rein. Nous avons vérifié auprès de ses proches et aucun d'entre eux n'était compatible ou ne pouvait être un donneur viable », raconte d’abord cet internaute.

« La semaine dernière, j'ai fait le test. Je savais que ce serait compliqué, mais j'ai décidé de le faire pour voir si je pouvais être donneur. L'autre jour, on m'a appelé pour me dire que j'étais compatible. Le médecin a ensuite dit qu'il souhaitait effectuer des tests supplémentaires (…) Je n'ai pas réfléchi et j'ai accepté », poursuit-il.

« Puis les résultats sont arrivés et là, j’étais choqué et perdu (…) Il (le médecin) m'a répondu que ma femme et moi avions un ‘pourcentage de compatibilité anormalement élevé’. Pour la faire courte, nous étions parents. Non, je ne plaisante pas », se souvient-il, toujours incrédule.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

« J'ai été proposé à l'adoption avant ma naissance. J'ai été placé dans une famille qui a déménagé à l'autre bout du pays. Je savais que j'avais été adopté, mais nous n'avions aucune information sur ma famille biologique », confie-t-il ensuite avant de préciser qu’il a rencontré sa femme il y a 8 ans.

« Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour aller de l'avant, mais je sais que c'est peut-être mal. C'est ma femme et la mère de nos enfants. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour avancer, mais je sais que c'est peut-être une erreur », s’interroge-t-il encore.

On imagine son désarroi.