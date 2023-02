Une Allemande de 21 ans prétend être Maddie McCann et réclame un test ADN

16 ans après sa disparition, Madeleine McCann serait-elle encore vivante ? Une jeune Allemande âgée de 21 ans prétend être la petite fille disparue, demandant un test ADN et à parler aux parents Kate et Gerry McCann.

Le 3 mai 2007, la disparition de Madeleine McCann, petite fille anglaise âgée de 3 ans lors de vacances à Praia da Luz, au Portugal, agitait les médias internationaux et les enquêteurs. Jamais une histoire d'enlèvement n'avait pris une telle ampleur médiatique, d’autant plus que le mystère de sa disparition reste, à ce jour, non élucidé.

Crédit photo : Instagram / iammadeleinemccan

Récemment, une jeune Allemande, âgée de 21 ans, a affirmé son intime conviction d’être Madeleine McCann. Sur Instagram, elle a créé un compte intitulé “iammadeleinemccan” (“je suis Madeleine McCann” en français, ndlr) qui est suivi par plus de 659 000 personnes.

La description de la page est sans ambiguïté : “Aidez-moi, j’ai besoin de parler à Kate et Gerry McCann. Je pense que je pourrais être Madeleine” écrit-elle, ajoutant même avoir “besoin d’un test ADN”.

Crédit photo : Instagram / iammadeleinemccan

Elle y poste régulièrement des publications dans lesquelles elle met en avant ses similitudes physiques avec la jeune fille disparue, ainsi qu’avec les parents Gerry et Kate McCann. Entre autres, elle expose les grains de beauté sur le visage et la cuisse, une marque dans l'œil droit ou encore une fossette : “Même si je ne suis pas la vraie Madeleine, j’espère que la police va vérifier. Je ne peux pas être sûre à 100% sans un test ADN”.

La disparition de Maddie McCann, un mystère total

Dans un live Instagram rediffusé sur TikTok, elle a expliqué l’origine de son intuition, évoquant une discussion avec sa grand-mère : “Elle m’a dit que ma famille était au courant que j’avais été blessé par un pédophile”.

Elle avoue n’avoir que de vagues souvenirs de son enfance. Cependant, selon elle, l’un des suspects listés sur le site officiel findmadeleine.com ressemblerait à la personne l’ayant sexuellement agressée lorsqu’elle était enfant.

Crédit photo : Instagram / iammadeleinemccan

Depuis la disparition de Maddie McCann, de nombreux rebondissements sont survenus durant l’enquête. Un enquêteur portugais a notamment soupçonné les parents d'être responsables de la mort de la jeune fille et de l’avoir couverte, publiant plus tard un livre détaillant les dessous de son enquête. Toutes les pistes sont étudiées, comme celle du réseau pédophile mais la justice portugais classe finalement l’affaire en juillet 2008.

En 2020, l’affaire a été rouverte après l’arrestation d’un suspect par la police allemande. À la fin de l’année 2022, la justice allemande a identifié un Allemand de 45 ans comme le suspect principal du meurtre de Maddie McCann, et l'a placé sous le coup d’un mandat d’arrêt pour cinq affaires de viols et d’actes de pédophilie présumés.

Crédit photo : Instagram / iammadeleinemccan

Il n’empêche que cette disparition reste un mystère total encore aujourd’hui. Ce nouveau rebondissement ne fait qu’en rajouter encore plus sur les circonstances de la disparition, surtout si le test ADN qu’elle réclame s’avère concluant.