Ces micro-cabines à 14 000 € rivalisent avec les tiny houses (et coûtent 3 fois moins)

Elles sont encore plus petites que les tiny houses, mais les micro cabins devraient en séduire plus d'un, notamment pour leur prix attractif et leur aménagement cosy. À l'heure où se loger coûte de plus en plus cher, cette alternative minimaliste fait figure de petite révolution.

Après les tiny homes, découvrez les micro cabins

Vous connaissez les tiny houses et leurs trois chambres avec terrasse, ces petites maisons qui font fureur depuis quelques années. Découvrez désormais les micro cabins, soit des micro-cabanes encore moins chères que leurs grandes sœurs. Ce nouveau concept, on le doit à Simplify Further Tiny Homes, une entreprise floridienne qui se concentre exclusivement sur le strict nécessaire, ou presque.

La Mantra, c'est le nom de cette micro-cabane, mesure 3,66 m x 2,44 m et offre un espace habitable de 9,1 m². Elle repose sur une remorque à double essieux, ce qui lui confère une vraie mobilité. Du fait de sa petite surface, la Mantra ne peut évidemment pas tout contenir, et c'est justement là que réside tout son concept.

Crédit photo : Simplify Further Tiny Homes

Ainsi, elle n'abrite qu'une pièce unique et ouverte dans laquelle se trouvent un lit convertible en canapé, une table à manger, des chaises, un bureau, une télévision murale et une climatisation, comme le détaille le site spécialisé Yanko Design. Tout est pensé pour optimiser chaque centimètre carré, sans jamais donner l'impression d'étouffer.

Un lieu étroit qui met l'accent sur le nécessaire

Crédit photo : Simplify Further Tiny Homes

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C'est un pari osé qu'a fait Simplify Further en choisissant de ne pas inclure de salle de bain ni même de cuisine. Une décision assumée, dans un souci de réduire l'empreinte écologique de la construction, mais surtout pour offrir à ceux qui le souhaitent un abri à moindre coût avec un style soigné. On remarque notamment le lambris sur les murs, qui confère au lieu l'apparence chaleureuse d'un chalet de montagne, ainsi que sa toiture métallique, pensée pour plus de solidité dans le temps.

Ce choix radical de supprimer certains équipements peut surprendre au premier abord. Mais il correspond à une logique bien précise : la Mantra vise ceux qui souhaitent une retraite secondaire, un bureau déporté dans leur jardin, ou encore un pied-à-terre nomade qu'on peut remorquer d'un endroit à l'autre sans se prendre la tête. Pas question d'en faire une résidence principale au sens classique du terme.

En effet, la société floridienne propose un prix de départ à 17 000 dollars, soit environ 14 500 euros. C'est bien moins que les tiny homes qui, du fait de leur popularité grandissante, ont vu leurs prix grimper en flèche, passant de 80 000 à 150 000 dollars. Une inflation qui a progressivement rendu ce style de vie inaccessible pour une grande partie des aspirants à la vie minimaliste.

Crédit photo : Simplify Further Tiny Homes

La Mantra ne cherche d'ailleurs pas à imiter la tiny house à moindres frais. Elle revendique une identité à part entière : celle d'un espace épuré, sans excès, conçu pour se recentrer sur l'essentiel. Avec un aménagement intérieur soigné malgré les contraintes de surface, Simplify Further prouve qu'on peut se construire un cocon confortable même dans un espace minuscule.

Ce type de structure séduit d'autant plus dans un contexte où les prix de l'immobilier atteignent des sommets dans de nombreuses régions du monde. Pour ceux qui rêvent d'un espace bien à eux sans se ruiner, la micro cabin coche beaucoup de cases. Reste la question des sanitaires et de la cuisine, qui supposent de disposer d'un accès à des équipements partagés ou d'une installation extérieure. Un compromis que ses adeptes acceptent volontiers, au nom de la liberté et de la simplicité retrouvée.