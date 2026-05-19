Découvrez la Genesis, la nouvelle tiny house de 4 mètres de long ultra moderne et lumineuse

Fort de la demande des clients, un constructeur de tiny houses a dévoilé la nouvelle version améliorée de la Genesis. Plus lumineuse et moderne, la petite maison devrait faire des émules.

La nouvelle tiny house Genesis

Les tiny houses ont la côte et cela, le constructeur américain Dragon Tiny Homes l’a bien compris. C’est pourquoi il a amélioré l’un de ses modèles les plus vendus de son catalogue, la Genesis.

Comme ses confrères, Dragon Tiny Homes mise sur le confort, l’optimisation de l’espace, le rangement et les accessoires indispensables. Même si l’espace intérieur reste petit (puisque c’est le principe), les tiny houses modernes offrent plus d’espace aérés et lumineux. C’est ce que l’on constate dans la nouvelle version de la Genesis.

Crédit photo : Dragon Tiny Homes

Dragon Tony Homes a pris en compte les retours des clients afin d’en améliorer son intérieur. Depuis, la demande pour la Genesis ne cesse de grandir. Ce devrait être encore le cas cette fois-ci, puisque le constructeur propose une tiny house toute équipée et élégante.

Une cuisine équipée de nombreux rangements

Crédit photo : Dragon Tiny Homes

La tiny house Genesis de 4,6 mètres de long repose sur une remorque à double essieu sur mesure fabriquée par Dragon Tony Homes. Elle mesure 2,5 mètres de profondeur et 4,1 mètres de haut. À l’intérieur, la Genesis offre un agencement spécial et peu répandu dans les tiny houses : une mezzanine faisant office de chambre à coucher à l’étage.

Le rez-de-chaussée est dédié à l’espace de vie. On y retrouve une cuisine aménagée avec plaque de cuisson à induction à deux feux, un grand four électrique, une hotte aspirante, un évier en acier inoxydable noir, ainsi que de nombreux espaces de rangement sous et sur le plan de travail, détaille le site Auto Evolution, qui présente le produit. De l’autre côté se trouvent également un réfrigérateur, un autre espace de rangement et une niche à personnaliser.

Crédit photo : Dragon Tiny Homes

Dans une pièce discrète à l’arrière, on retrouve la salle de bain avec un espace buanderie. Mais ce n’est pas tout car la pièce est équipée d’une douche, d’un meuble-lavabo, de toilettes avec bidet et siège chauffant et toujours des rangements.

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Un salon plus petit mais plus lumineux

Crédit photo : Dragon Tiny Homes

Le salon, bien que plus petit, donne une impression de grandeur grâce aux fenêtres qui baignent de lumière la pièce ouverte. Il possède un petit canapé, une télé fixée au mur, un grand meuble et une petite table pour une personne.

Crédit photo : Dragon Tiny Homes

La chambre, située sur la mezzanine, peut accueillir un matelas king size. De ce fait, l’espace se fait encore plus petit rendant impossible la circulation. Néanmoins, la tiny house Genesis offre une surface habitable de 12,6 mètres carrés, hors mezzanine. Son revêtement extérieur est en vinyle et sa toiture en acier.

Crédit photo : Dragon Tiny Homes

Dragon Tiny Homes n’a pas indiqué le prix de sa Genesis version 2026. Comme l’indique Auto Evolution, l’ancienne version était à 39 750 dollars. On peut donc imaginer que celle-ci soit plus chère.