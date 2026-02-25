Cette illusion d'optique rend fous les internautes, incapables de savoir quelle partie du corps elle montre

Sur Internet, une illusion d’optique qui semble montrer un long cou poilu affole les internautes, incapables d’identifier la partie du corps représentée.

Après la fameuse robe bleue ou dorée, une nouvelle illusion d’optique fait perdre la tête aux utilisateurs.

Il y a quelques jours, une simple photo est devenue virale sur X. La raison ? La twittosphère est divisée quant à la partie du corps qu’elle représente. Saurez-vous l’identifier ?

Perplexité sur la toile

Le cliché en question est un gros plan sur une personne, un bijou en cuir noir enroulé autour d’une partie velue de son corps. Deux tissus de couleurs différentes se dessinent en arrière-plan.

Cette image mystérieuse a d’abord été partagée le 22 février par l’utilisateur @doxie_gay, avant d’être repartagée par @ilyasroza, où elle a rapidement fait le buzz.

Crédit Photo : X

En légende de la publication, on peut lire : « J’ai cru que c’était un cou terriblement maigre et poilu ».

Sur le réseau social, la photo laisse les internautes perplexes et déclenche un véritable débat.

Une personne a écrit :

« Je n’ai toujours aucune idée de ce que je regarde ».

Une autre a plaisanté :

« J’ai encore du mal à comprendre ce que c’est ! Quelqu’un peut m’aider ? ».

Crédit Photo : X

Cou ou pas cou ?

De prime abord, on pourrait croire qu’il s’agit d’un homme au long cou fin et touffu, vêtu d’un haut beige à col en V et d’un collier noir.

Cependant, la photo montre en réalité le bras droit de l’individu, avec sa main glissée dans la poche d’un pantalon beige. Le bijou n’est pas un collier, mais un bracelet.

Un autre utilisateur de X a retrouvé une image prise de plus loin, montrant un homme portant la même tenue, où l’on aperçoit sa main dans sa poche.

Crédit Photo : X

La révélation n’a pas manqué d’étonner les enquêteurs du net, qui n’en reviennent toujours pas, comme en témoigne ce commentaire amusé :

« On m’a dit que c’était une main dans une poche. Je sais que c’est une main dans une poche. J’ai vu des illustrations qui le montrent clairement. Mais mes yeux refusent de croire que ce soit autre chose qu’un cou fin et poilu », a-t-il écrit.

Comme le précise le Daily Mail, cette image est une illusion bistable : on peut la voir de deux façons différentes, et selon le regard, notre perception peut basculer d’une version à l’autre.