La Lune s'aligne parfaitement avec les anneaux des JO de la Tour Eiffel sur des photos sublimes

Un passionné de sport, Greg Martin, a immortalisé ce 21 juillet 2024 un instant inédit qui marque le début des Jeux Olympiques de Paris 2024 en beauté.

C’est ce que l’on appelle avoir de la chance et du talent ! Ce 21 juillet, un photographe a immortalisé un instant magique : la pleine lune alignée avec les anneaux des Jeux Olympiques sur la Tour Eiffel. Ce n’est pas une surprise, depuis plusieurs semaines, les anneaux des Jeux Olympiques se sont invités sur la Tour Eiffel, plus le plus grand bonheur des passionnés de sport et des Parisiens. Ainsi, il est possible de les admirer chaque jour jusqu’à la fin de la compétition.

Un instant magique immortalisé

Ce 21 juillet 2024, alors que la pleine lune battait son plein et illuminait la ville de Paris, un étrange phénomène s’est produit : la lune s’est alignée parfaitement dans l’un des anneaux des Jeux Olympiques. Rendant l’image sublimissime. Greg Martin, un passionné de sport, a par chance pu immortaliser cet instant magique. Une photo unique qui a été repartagée massivement sur la Toile.



Crédit : Greg Martin

Une photo repartagée sur la Toile

Même l’ancien biathlète Martin Fourcade a repartagé l’image sur son compte Twitter et le compte officiel des Jeux Olympiques a également repris la photo avec pour légende : “J’ai demandé à la lune”, faisant référence au célèbre titre d’Indochine. Il faut bien avouer que la scène est magistrale avec la Tour Eiffel illuminée qui scintille. Il semblerait que ce soir-là, tout était réuni pour offrir un instant naturellement magiques aux Français.

J'ai demandé à la lune



Plus que 4 dodos avant la cérémonie d'ouverture de #Paris2024 !



Pour rappel, les Jeux Olympiques de Paris 2024 débuteront le 26 juillet prochain et se poursuivront jusqu’au dimanche 11 août 2024. Tout semble donc être aligné pour cet évènement sportif de haut niveau. Une photo qui, on le parie, va devenir iconique, d'autant plus que le coup d'envoi des Jeux Olympiques n'est que dans quelques jours seulement.

