Ils vendent leur maison de 195 m² pour louer 125 m² près de Madrid, sans avoir jamais mis les pieds en Espagne

Rebecca Cretella et sa famille ont vendu leur maison de 195 m² dans le Connecticut pour louer un appartement de 125 m² à Las Rozas de Madrid, sans jamais avoir visité l'Espagne.

Ils avaient acheté la maison qu'ils s'étaient promise : 2 100 pieds carrés, soit environ 195 m², une longère de plain-pied dans un quartier tranquille du Connecticut. Rebecca Cretella y avait changé les fenêtres et les portes, fait poser des placards sur mesure, choisi chaque meuble en se disant qu'elle le garderait toute sa vie. Moins de cinq ans après la signature, la famille a vendu et pris un aller simple pour l'Espagne, un pays où aucun d'eux n'avait jamais mis les pieds.

Elle, son mari et leurs deux jeunes fils vivent désormais à Las Rozas de Madrid, une commune de la banlieue nord-ouest de la capitale espagnole, dans un appartement en location de 1 345 pieds carrés, environ 125 m². Soit près de 70 m² de moins qu'avant. Rebecca Cretella a raconté cette bascule dans un témoignage publié par Business Insider début mai 2026.

Deux matelas, une bibliothèque et un passage chez Ikea

La famille est partie avec quelques valises et rien d'autre. Aucun des meubles patiemment chinés depuis 2021 n'a fait le voyage. À l'arrivée, l'appartement était quasiment vide : deux matelas une place, quelques éléments dans le salon, une bibliothèque. Tout le reste, mobilier, poubelles, ustensiles de cuisine, a été racheté chez Ikea, choisi sur un seul critère, la fonctionnalité.

Rebecca Cretella ne cherche pas à embellir le logement. Elle le décrit comme plus sombre et plus fermé que leur maison américaine, lumineuse et ouverte. Mais il coche des cases que la maison ne cochait pas : en sortant de l'immeuble, la famille est à quelques pas des transports en commun, de parcs, de cafés et de la rue principale de la commune. Dans le Connecticut, il fallait prendre la voiture pour tout. Ici, ils se déplacent à pied. C'est, dit-elle, l'un des plus grands changements de leur quotidien.

Le détail que personne n'attend : ils n'économisent rien

C'est la partie la plus contre-intuitive de l'histoire. Passer d'une maison en propriété à un appartement loué plus petit, à l'étranger, ne leur a fait gagner aucun argent. Leurs anciennes mensualités de crédit et leur loyer actuel se situent à peu près au même niveau.

Notre appartement n'est meilleur que notre maison sur aucun critère et ne nous fait pas économiser d'argent, mais nous avons tellement gagné pendant ce déménagement que cela ne me dérange pas.

Le choix de la location n'était pas non plus financier. Après quatorze ans en tant que propriétaire, redevenir locataire la terrifiait. Mais louer laissait une porte de sortie : la famille n'avait jamais visité l'Espagne avant de réserver ses billets, et pouvait changer d'avis. Acheter sur place reste une hypothèse, plus tard.

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Une cafetière, une friteuse à air chaud, et c'est tout

Le minimalisme dont le couple parlait depuis des années s'est imposé de lui-même. Dans la maison du Connecticut, chaque pièce s'était remplie, grenier et garage compris. L'appartement madrilène, lui, ne pardonne pas l'accumulation. Le plan de travail de la cuisine est si réduit que Rebecca Cretella n'a gardé que deux appareils : une cafetière et une friteuse à air chaud. Les décorations de Noël, les déguisements d'Halloween, les manteaux d'hiver et les fournitures scolaires ont dû trouver des recoins.

Le vrai gain, elle le situe ailleurs : dans le temps libéré. Plus de maison à entretenir, donc des week-ends passés à marcher jusqu'aux parcs, à prendre le train pour Madrid, à traîner dans des cafés avec ses enfants.

Sept mois après le déménagement, elle affirme ne presque plus penser à la maison laissée derrière eux. Les meubles sur lesquels elle avait hésité pendant des heures, les placards sur mesure, les buffets qu'elle avait cherchés partout : des souvenirs lointains, et surtout des objets. Le scénario n'a rien d'unique. Un Canadien de 37 ans a par exemple vendu sa maison de Toronto pour la Thaïlande avant de racheter au Japon, et une autre famille avait liquidé un bien à 400 000 euros pour partir avec cinq valises. La différence, chez les Cretella, tient en une phrase : personne n'a fait ce calcul pour gagner de l'argent.