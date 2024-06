Vulcania, un parc à découvrir au cœur de la beauté sauvage de l'Auvergne

On vous emmène aujourd'hui en Auvergne pour une visite guidée d'un parc à thème, qui gagne à être connu.

On ne le répètera jamais assez, la France est magnifique et regorge de paysages à couper le souffle.

Nul besoin en effet de faire des milliers de kilomètres pour s'évader quand on a la chance d'avoir un pays avec autant de régions, où la nature est encore sauvage et préservée.

Vulcania, un parc pour découvrir les volcans d'Auvergne

Aux quatre coins de l'Hexagone, on peut ainsi découvrir des terres vierges où le dépaysement s'avère total, à commencer par l'Auvergne et ses volcans qui attirent chaque année des millions de touristes. Et parmi ces derniers, nombreux sont ceux qui se laissent séduire par le parc Vulcania, situé au cœur des volcans de la chaîne des Puys, classée au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2018.

Situé à seulement 20 minutes de Clermont-Ferrand, ce parc d'exploration vous propose une véritable immersion à la découverte des volcans auvergnats, endormis depuis 8 000 ans, mais aussi d'autres surprises.

Entièrement dédié à la nature, Vulcania s'intéresse autant au volcanisme qu'aux autres phénomènes naturels et vous fait vivre une expérience inoubliable.

Visiter le parc, c'est l'assurance de passer une journée exceptionnelle, comme celle vécue par Baptiste et Agathe, qui ont eu le privilège de découvrir les lieux, Une visite immortalisée dans la vidéo qui suit.

Parmi les activités proposées, on peut citer « Premier Envol » qui vous permettra de survoler la région des volcans en compagnie d'un... aigle. Embarquez ainsi pour un voyage inoubliable à la découverte de la nature sauvage de l'Auvergne, à travers le regard du rapace. Une expérience aussi vertigineuse qu'époustouflante.

Les plus curieux d'entre vous apprécieront par ailleurs le très spectaculaire « Réveil des Géants », dont le scénario, qui imagine ce qu'il se passerait en cas de réveil des volcans d'Auvergne, vous fera vivre un spectacle unique et plus vrai que nature.

Vous pouvez également plonger dans les profondeurs marines avec « Abyss Explorer », ou encore jouer les sismologues en herbe, à bord du roller-coaster « Namazu ».

Les plus férus d'astronomie seront par ailleurs ravis d'apprendre qu'une immersion dans l'espace est possible à l'intérieur du planétarium qui, avec ses 22 mètres de diamètre et ses 314 places, s'avère être le plus grand de France.

Et si jamais vous visitez Vulcania avec vos enfants, pas de panique, car plusieurs des activités proposées sont destinées aux plus petits. C'est notamment le cas de la « Forêt des dragons » qui permet aux enfants de découvrir et comprendre des phénomènes naturels comme les éclipses, les tsunamis, les sécheresses ou encore les orages, à travers 8 légendes sur les dragons.

Vous pourrez également assister au tout nouveau spectacle intitulé « Contes et légendes volcaniques », qui vous transportera d'Hawaï au Japon.

Enfin, avec la « Cité des enfants », les plus petits, âgés de 3 à 7 ans, auront l'occasion de partager un agréable moment d'apprentissage, à la fois passionnant et ludique.

Vous l'aurez compris, ce parc atypique est une destination idéale pour les amateurs de nature et de sensations fortes.

Alors, ça vous tente ?

