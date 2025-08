Va-t-on vraiment assister à un réveil global des volcans ? Un expert répond

À en croire les rumeurs sur les réseaux sociaux, les éruptions des volcans devraient prochainement se multiplier dans le monde. Qu’en est-il vraiment ? Des chercheurs ont répondu à cette question.

Souvenez-vous ! Le 2 juin dernier, l’Etna (Italie) est soudainement entré en éruption. Au cours de ce phénomène impressionnant, des panaches de cendres ont atteint plus de 6 000 mètres de hauteur.

Quelques mois plus tôt, le volcan Sundhnúkagígar (Islande) était entré en éruption pour la septième fois en un an. Et ce n'est pas tout ! En Asie, le volcan de Sakurajima (Japon) a de son côté, craché de la lave en mai dernier et le mont Lewotobi Laki-Laki (Indonésie), s'était, quant à lui réveillé, en décembre 2023.

Ces éruptions volcaniques ont semé la panique sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont fait part de leur inquiétude à propos de cette situation. Pour eux, aucun doute possible, le réveil global des volcans est en marche.

« Ce n’est pas une simple coïncidence. C’est un schéma sismique qui s’étend sur tous les continents », peut-on lire sur X.

Crédit Photo : AP

Dans un article publié le 15 juillet 2025, le Daily Mail assure que les experts étaient « en état d’alerte maximale » après une reprise d’activité de volcans dans la ceinture de feu du Pacifique.

Info ou intox ?

Qu’en est-il vraiment ? Des centaines de volcans vont-ils se réveiller en même temps et provoquer ainsi des dégâts monstres ? Non, selon le volcanologue Jacques-Marie Bardintzeff. Interrogé par nos confrères du Parisien et du Dauphiné Libéré, ce spécialiste dresse même un constat rassurant.

« Effectivement, il y a quelques éruptions spectaculaires qui font parler d'elles parce que justement elles sont médiatisées, mais ce n'est pas énorme en volume et en énergie. Il n'y a rien d'exceptionnel », explique l’expert de l’Université de Paris-Saclay.

Avant d’ajouter :

« C'est régulier. La Terre est une planète active, donc elle libère de l’énergie sous forme de séisme, ou sous forme de volcan. Il n’y a pas de de variation significative entre aujourd'hui et il y a 100 ans ».

Crédit Photo : iStock

Et les super volcans ?

Plus tôt ce mois-ci, une vidéo virale montrant des animaux fuir le parc Yellowstone (États-Unis) a donné lieu à des spéculations inquiétantes.

Selon certains internautes, cet exode annoncerait une catastrophe naturelle, à savoir l’éruption du super volcan aussi appelé Yellowstone. Le hic ? Ces images ont été générées par l’intelligence artificielle.

Crédit Photo : iStock

Interrogé à ce sujet, Jacques-Marie Bardintzeff rappelle que ce phénomène est rare.

« Les super volcans ont fait des super éruptions qui ont laissé des cendres volcaniques ou des ponces volcaniques. Mais c'est une par 100 000 ans ou 500 000 ans ou 600 000 ans. Ce n'est pas impossible qu'il y ait une nouvelle super éruption qui se produise, mais c'est extrêmement rare. Une éruption qui est 1 000 fois plus forte, elle est 1 000 fois plus rare ».

Alors, rassurés ?