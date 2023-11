Handicapée et incapable de marcher après un accident de cheval, Manon reprend la compétition 5 ans plus tard

Manon Hordé est une vraie source d’inspiration. En 2018, elle a été victime d’un grave accident de cheval qui l’a plongée dans le coma. Incapable de manger, de parler et de marcher, la jeune femme a tout de même réussi à s’en sortir et participe aujourd’hui à des compétitions d’équitation.

Manon Hordé est passionnée d’équitation. En 2018, la jeune femme de 20 ans suivait une formation BPJEPS pour devenir monitrice et travaillait en alternance dans une écurie à Argenton. Le 8 novembre 2018, elle décide de partir se promener en cheval en forêt avec son employeuse.

Alors qu’elle trottait dans les bois, elle est tombée de son cheval, inconsciente. Son employeuse étant devant elle, personne n’a vu Manon tomber et les circonstances de sa chute restent inconnues. L’hypothèse la plus probable reste que son cheval ait trébuché car il courait sur un terrain glissant par temps de pluie.

“J’ai failli mourir. Si j’avais été en balade seule, comme c’était souvent le cas, je ne m’en serais pas sortie. Je n’ai plus aucun souvenir de l’accident ni des mois précédents ou suivants. Je ne me souviens même pas d’avoir eu 20 ans en septembre”, a expliqué Manon.

Elle a dû réapprendre à parler et marcher

Manon a été héliportée au centre hospitalier de Pellegrin. La jeune femme était en danger de mort, victime d’un traumatisme cranien avec hémorragie. Pour tenter de la soigner, les médecins ont placé Manon dans le coma pendant plusieurs semaines. Quand elle s’est réveillée fin novembre, elle a dû réapprendre à parler, marcher et manger.

“Lorsque je suis arrivée dans le centre de rééducation, je n’avais pas conscience de ce qu’il s’était passé, a confié Manon. Je ne pensais pas avoir ma place à côté de personnes handicapées, alors que je l’étais aussi. On m’avait dit qu’il me faudrait au minimum 6 mois, et que je ne remonterais peut-être jamais à cheval. J’ai pu rentrer chez ma mère pour Noël, et j’ai fait une crise pour pouvoir monter, comme une enfant. Je n'avais pas fait le lien entre la chute et l’équitation. Avec mon beau-père, ils m’ont assise sur le cheval et fait aller au pas cinq minutes. J’ai dû dormir 3 heures après, j’étais épuisée.”

Crédit photo : Manon Hordé

Malgré tout, Manon a fait preuve d’une volonté de fer et d’une détermination sans faille. Elle a suivi une rééducation intense et a finalement pu sortir du centre le 29 mars 2019.

Manon reprend les compétitions

Par la suite, la jeune femme a essayé de reprendre ses études pour obtenir son diplôme de monitrice, mais il était encore trop tôt. Manon était vite fatiguée, avait du mal à se concentrer et avait peur de certains chevaux. L’étudiante a été contrainte de mettre en pause sa formation et a entamé un service civique pour travailler avec les enfants. Cette bonne expérience l’a motivée et elle a finalement repris ses études en septembre 2022, en suivant un emploi du temps adapté. Peu à peu, Manon a repris les sauts d’obstacles et la compétition.

Cinq ans plus tard, Manon s’est remise en scelle et participe à nouveau à des compétitions. Elle est notamment arrivée 8ème ex aequo sur 125 participants lors du Championnat de France d’équitation qui a eu lieu en octobre 2023.

Crédit photo : Manon Hordé

Aujourd’hui, Manon souhaite finir ses études pour obtenir son diplôme de monitrice et montrer ses propres écuries avec sa mère. La jeune femme garde toujours des séquelles de son accident, qui a impacté sa mémoire, sa vue et son audition et a provoqué une perte de sensibilité du côté gauche de son corps. En plus de cela, la personnalité de Manon a changé puisqu’auparavant, elle souhaitait travailler avec des professionnels et refusait catégoriquement de donner des cours à des enfants. Aujourd’hui, elle adore passer du temps avec ses élèves.

Un parcours admirable qui montre que rien n’est impossible et que l’on peut toujours s’en sortir, même après un grave accident.