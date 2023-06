Sauvés d'un accident de la route par des « héros anonymes », ils cherchent à tout prix à retrouver leurs sauveurs

Une famille, victime d’un accident de la route, cherche à contacter les automobilistes qui lui ont sauvé la vie.

Le 10 juin dernier en milieu d’après-midi, l’autoroute A28 a été le théâtre d’un spectaculaire accident de la route à hauteur de Chemillé-sur-Dême, en Indre-et-Loire.

Le seul véhicule impliqué, à bord duquel se trouvait une famille composée de 5 personnes dont 3 enfants âgés de 2, 6 et 10 ans - est sorti de la route pour une raison encore indéterminée avant de finir sa course dans un fossé sur le toit.

Fort heureusement, aucun des passagers n’a été blessé, grâce notamment à l’intervention salutaire de plusieurs automobilistes présents sur les lieux, qui ont extrait les victimes de leur voiture accidentée.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Ayant survécu à un accident de la route, ils cherchent à retrouver leurs sauveurs

Une fois sortis du véhicule, les membres de la famille ont été pris en charge par les secours avant d’être hospitalisés. Mais plus de peur que de mal finalement car personne n’a été blessé et toute la petite troupe a pu rentrer, après avoir effectué des examens.

Hélas, n’ayant pas eu le temps de remercier les « héros » qui les ont sauvés, les victimes cherchent désormais à contacter ces bons samaritains. Un appel à témoin a donc été lancé sur Facebook.

« Bonjour à tous Hier sur la A28 au niveau de Château du Loir (72) , vers 16h nous avons tous les 5 eu un accident de voiture et avons fait un tonneau et fini sur le toit. 5 merveilleuses personnes se sont arrêtées afin de nous porter secours, m'aider a sortir de la voiture dans laquelle j'étais bloquée car jambes coincées, nous aider à sortir les enfants de la voiture, ont pris soin de fabriquer un harnais et une laisse à notre chien, rassuré nos enfants, appelé les secours, nous ont mis en sécurité… Pourriez-vous svp massivement partager ce message dans un peu toute la France afin qu'avec un peu de chance nous puissions retrouver ces héros anonymes, afin de leur témoigner à quel point nous sommes touchés et reconnaissants svp ? L'être humain est magnifique parfois, vraiment », peut-on lire ainsi dans une publication partagée le lendemain du drame par la mère de famille, prénommée Anaïs.

Cette dernière a par ailleurs publié une impressionnante photo de la voiture endommagée, qui témoigne de la violence du choc lors de l’accident.

L’appel est donc lancé, en espérant que ces « héros anonymes » puissent être retrouvés.