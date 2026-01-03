Incroyable mais vrai, vous pouvez gagner 1 000 euros en... mangeant une galette Lidl

Et si vous gagniez de l’argent tout en mangeant une galette ? C’est ce que propose l’enseigne Lidl, qui lance un jeu fédérateur et convivial.

Au début de l’année, il y a une tradition à ne pas manquer : la galette des rois ! Et en 2026, il est possible de se faire plaisir tout en gagnant de l’argent. En effet, l’enseigne de hard-discount Lidl propose un jeu autour de sa traditionnelle galette des rois qui permettra aux plus chanceux de remporter jusqu’à 1 000 euros.

Lidl met en vente des galettes des rois pas comme les autres dans ses magasins. Dans certaines galettes se trouvent une fève spéciale, qui vous permettra de remporter un bon d’achat. Explications.

Une fève contre des bons d'achat

Si vous trouvez la fève gagnante dans votre galette achetée chez Lidl, vous pourrez l’échanger contre des bons d’achat qui peuvent atteindre 1 000 euros, selon Marmiton. Au total, 60 bons d’achat sont répartis dans les galettes Lidl partout en France.

Pour participer, vous devez acheter une galette des rois à la frangipane pur beurre 420g, chez Lidl, comme le précise Modes & Travaux. Cuites sur place, ces galettes sont vendues au rayon “point chaud” dans tous les magasins de France.

Une belle collection de fèves

Si vous avez la chance de trouver une fève gagnante dans votre galette, il ne vous reste plus qu’à suivre la procédure indiquée dans le règlement du jeu afin de recevoir votre bon d’achat chez Lidl. L’occasion idéale pour se régaler et gagner de l’argent sans trop en dépenser puisque cette galette des rois est actuellement en promotion, au prix de 3,59 euros au lieu de 4,79 euros.

Cette opération a été lancée le 4 décembre dernier et se terminera le 21 janvier 2026. Si vous ne trouvez pas la fève gagnante, vous ne serez pas perdant pour autant. Lidl propose une belle collection de dix fèves autour des contes, de quoi ravir les collectionneurs.