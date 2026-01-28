Vous ne pourrez plus vous passer de cet appareil indispensable du quotidien vendu à seulement 55,99 euros chez Lidl

Vous aimez faire des bonnes affaires ? Ne manquez pas cette belle promotion sur un appareil indispensable au quotidien, actuellement disponible chez Lidl.

Chez Lidl, il est possible de faire ses courses à petits prix, mais aussi de dénicher de bonnes affaires. Dans les magasins de l’enseigne, vous pouvez trouver des vêtements, des objets de décoration mais aussi des appareils électroménagers et des accessoires pour la cuisine.

C’est le cas de cet appareil qui permet de conserver ses aliments plus longtemps, ou encore de ce distributeur de boissons chaudes, idéal pour l’hiver. Dans la même veine, Lidl vend actuellement un produit qui devrait plaire à de nombreuses personnes.

Une machine à café Senseo

Actuellement, une promotion est appliquée sur une machine à café Senseo de la marque Philips, vendue chez Lidl. Cet appareil va ravir les amateurs de café puisqu’il permet de se servir une boisson chaude très rapidement. En effet, le temps d’infusion d’une tasse de café est estimé à 30 secondes. La capacité du réservoir à eau est de 0,9 l.

Crédit photo : Lidl

En plus de cela, vous ferez un geste pour la planète en achetant cette machine qui est composée à 21% de plastique recyclé.

Les clients sont satisfaits

Les clients qui se sont laissés tenter par cette machine à café sont satisfaits de leur achat, d’après les commentaires laissés sur le site.

“Bon rapport quailté prix, elle fonctionne très bien”, “Très content, meilleur prix trouvé sur ce produit”, “Produit conforme à sa description et service Lidl au top”, “Le rapport qualité/prix est très correct, la qualité, la finition et le design de la machine Senseo sont vraiment bien. Ce qui est plaisant avec la machine, c’est sa simplicité d’utilisation”, ont commenté les internautes sur le site de Lidl.

Crédit photo : Lidl

En ce moment, la machine à café bénéficie d’une réduction - 30%. Son prix est de 55,99 euros au lieu de 77,99 euros sur le site internet de Lidl. Ne manquez pas cette bonne affaire si vous aimez le café !