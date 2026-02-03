Pourquoi tout le monde s'arrache cette échelle révolutionnaire chez Lidl ?

Vous aimez bricoler mais vous manquez de matériel ? Lidl vend actuellement une échelle indispensable aux bricoleurs, à prix cassé.

Quand on aime faire du bricolage, on se doit d’être bien équipé et d’avoir tous les accessoires à disposition pour faire des travaux. S’il vous manque quelque chose, foncez chez Lidl ! Cette enseigne discount propose des produits alimentaires, mais aussi des objets de bricolage comme cette visseuse à chocs et ce perforateur burineur de la marque Parkside, le tout à petit prix.

Actuellement, un autre objet indispensable est en vente chez Lidl. Il ravira les passionnés de bricolage, mais aussi ceux qui préfèrent les petits travaux ou le jardinage.

Un objet 3 en 1

Cet objet est une échelle multifonctions de la marque Parkside. En aluminium, il s'agit d'un accessoire de qualité et 3 en 1. En effet, il peut être utilisé comme échelle de pose, échelle d’appui ou échelle à marches.

Crédit photo : Lidl

Cette échelle est très sécurisée puisqu’elle possède des fermetures pour un blocage ferme. Elle est aussi antidérapante et très stable grâce aux traverses de sol extra larges.

Cette échelle peut se plier, ce qui est idéal pour gagner de la place et la ranger facilement.

“Très bon produit”

Des clients se sont déjà laissés tenter et sont ravis de leur achat, comme on peut le lire sur la fiche produit sur le site internet de Lidl.

“La construction est sérieuse et solide, de grande qualité de finition, donnant confiance”, “Très bon produit”, “Pratique, léger et facile à ranger”, “Léger, maniable et facile à installer, il est idéal pour la cueillette des fruits”, ont commenté les internautes.

Actuellement, cette échelle connaît une promotion de - 54%. Habituellement affichée à 87,99 euros, elle est en vente pour 39,60 euros. Cette offre est valable jusqu’au 3 février dans la limite des stocks disponibles, alors ne manquez pas cette bonne affaire !