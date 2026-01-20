Cet accessoire indispensable pour garder la forme en 2026 est vendu à -40% chez Lidl

Alerte méga bon plan chez Lidl ! Le géant du hard-discount propose un accessoire de sport à un prix très avantageux.

Si Lidl rime avec bonnes affaire, l’enseigne la moins chère en 2025 frappe encore plus fort pendant les soldes.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le magasin a décidé de gâter ses clients férus de sport et encourager les autres à pratiquer une activité physique depuis son salon.

Lidl, l’allié des sportifs

Cela n’aura échappé à personne : faire du sport demande de l’investissement. Certaines personnes n’ont pas le temps de se rendre à la salle de sport en raison de leur emploi du temps chargé.

Crédit Photo : iStock

Évidemment, il est toujours possible de s’entraîner à la maison. Le problème ? Le coût du matériel peut peser lourd sur le porte-monnaie. Fort heureusement, Lidl a trouvé un excellent compromis en soldant un accessoire indispensable pour garder la forme.

Suivez le guide !

Un appareil complet

Le rameur Black Edition RW 2000 de la marque Christopeit est un appareil de fitness cardio-training hyper complet. Celui-ci permet de faire fondre les calories et de tonifier les muscles.

Crédit Photo : Lidl

Ce n’est pas tout. Cette machine améliore aussi l’endurance cardiovasculaire. En reproduisant les mouvements de l’aviron, l’utilisateur fait travailler tout son corps : les épaules, le torse, le dos, les bras et les jambes.

Le rameur disponible chez Lidl réunit tous les critères pour plaire : il dispose d’une résistance assurée par une bande élastique réglable et une résistance à la traction réglable en quatre positions.

Côté confort, cet accessoire est équipé d’un siège rembourré. Autre point important : il est pliable après utilisation, ce qui est un gain de place considérable.

Crédit Photo : Lidl

Parmi les autres caractéristiques, on peut citer son écran LCD avec affichage numérique. Celui-ci calcule les coups d’aviron, la consommation des calories, etc. Enfin, l’appareil peut supporter un poids maximum de 120 kilos. Cet accessoire a déjà séduit de nombreux clients. 58% d’entre eux lui ont attribué cinq étoiles sur le site internet de l’enseigne.

Le rameur est vendu au prix de 104,99 euros, au lieu de 174,99 euros, soit une réduction de 40%. Une belle promotion à ne surtout pas manquer !