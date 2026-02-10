Vous ne repasserez plus jamais vos vêtements avec cet appareil génial vendu à Lidl

Voici un appareil dont vous ne pourrez plus vous passer pour préparer vos tenues de la semaine. Lidl le met en vente à un prix très abordable.

Un appareil qui simplifie la vie… et le repassage

Lidl est connu pour mettre en vente des produits utiles dont on se sert au quotidien, à petits prix. Après cette machine indispensable au réveil, en voici une autre qui va vous changer la vie.

Direction le placard pour savoir quoi enfiler pour la journée. C’est là que vous vous apercevez que vos vêtements sont froissés et que vous ne pouvez pas porter ça. Pas de panique, c’est là que Lidl entre en jeu.

L’enseigne discount préférée des Français met en vente un défroisseur vapeur vertical de la marque Silvercrest. Avec cet appareil, terminé la corvée de repassage car rien ne sera plus facile. C’est un gain de temps assuré.

Un appareil des plus simples à utiliser

Le défroisseur vapeur vertical se compose d’un cintre et d’une barre de stabilisation. Vous y déposez votre vêtement que vous pouvez fixer avec des pinces de fixation. Le travail s’effectue ensuite debout avec une tige télescopique, semblable à un aspirateur à roulettes. Appuyez simplement avec le pied sur le bouton marche/ arrêt pour plus de liberté au niveau des mains.

Rien ne résiste au défroisseur à vapeur vertical de Lidl : chemise, jean, manteau.... Pour plus de confort et pour un repassage optimal, le cintre a une capacité de rotation de 360°. Ainsi, vous n’aurez pas à tourner autour du vêtement durant le repassage, ce sera plutôt au vêtement de tourner sur lui-même. En plus, l’appareil possède un grand réservoir de 2,5 l pour une plus longue durée et un remplissage facile.

Enfin, pour les plus pressés, sachez que le défroisseur vapeur vertical Silvercrest n’a besoin que de 60 secondes pour chauffer. Et pour plus de protection, l’appareil est livré avec un gant de protection thermique et une housse de protection textile pour la poignée, indique le site de l’enseigne.

Vous trouverez le défroisseur vapeur vertical à un prix défiant toute concurrence, puisque Lidl le vend à 79,99 euros.

