Inégalités salariales : depuis ce lundi à 11h31, les femmes travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année

Par |

Une femme et un homme au travail

Depuis le lundi 10 novembre, les femmes françaises travaillent gratuitement jusqu’à la fin de l’année. Une date clé qui symbolise les inégalités salariales qui persistent dans le pays.

C’est une date symbolique qui revient malheureusement chaque année. Depuis ce lundi 10 novembre, à 11h31, les femmes travaillent gratuitement jusqu’à la fin de l’année. Cette date a été calculée par “Les Glorieuses” qui, tous les ans, alerte sur les inégalités salariales qui persistent en France.

“À partir du 10 novembre, les femmes cessent d’être payées pour le reste de l’année”, annonce le communiqué des Glorieuses, relayé par Le Figaro.

Un open spaceCrédit photo : iStock

Pour parvenir à ce résultat, le collectif s’est basé sur des données fournies par l’Insee. L’année dernière, cette date symbolique était fixée au 8 novembre.

Une différence de salaires de 14,2%

Selon le calcul effectué par “Les Glorieuses”, les femmes françaises gagnent en moyenne 14,2% de moins que les hommes, pour un temps de travail identique et des compétences égales. Ces inégalités sont toujours aussi présentes en France et les améliorations sont infimes.

Un homme et une femme travaillent ensembleCrédit photo : iStock

Depuis 2016, on observe une très légère progression puisque l’écart salarial entre les hommes et les femmes est passé de 15,1% à 14,2%, soit une progression de 0,9 point.

“À ce rythme-là, l’égalité salariale ne sera atteinte qu’en 2167. Nous devrons attendre plus d’un siècle avant que les femmes et les hommes soient enfin payés à égalité”, a alerté Rebecca Amsellem, fondatrice de la newsletter.

Faire changer les choses

Pour faire changer les choses, le collectif demande une revalorisation des salaires des femmes, notamment dans les professions où elles sont les plus nombreuses. Les membres des Glorieuses demandent également la création d’un congé post-naissance équivalent pour les deux parents.

Si les inégalités salariales entre les hommes et les femmes persistent en France, cela pourrait peut-être changer l’année prochaine. En effet, une directive européenne va imposer une transparence salariale dans les entreprises, ce qui pourrait aider les femmes à négocier leurs salaires pour être payées à leur juste valeur.

Source : Le Figaro
Suivez nous sur Google News
Salaire

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Des billets dans un portefeuille
Si vous touchez moins que ce salaire en 2025, vous faites partie de la classe populaire et non de la classe moyenne
Walter White Jr. dans Breaking Bad
L’interprète de Walter White Jr. dans « Breaking Bad » cash sur son salaire surprenant dans la série
Tibo InShape
« Je gagne très bien ma vie » : sans tabou, le youtubeur Tibo InShape dévoile son salaire mensuel impressionnant
Les acteurs de "Harry Potter"
500 000 dollars la minute : cette star de Harry Potter est la mieux payée de la saga pour seulement 30 minutes d'apparition
Consorcio Industrial de Alimentos / Billets de banque chiliens
Il reçoit par erreur 330 fois son salaire... la justice l'autorise à garder l'argent, son patron est furieux