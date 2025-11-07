Si vous touchez moins que ce salaire en 2025, vous faites partie de la classe populaire et non de la classe moyenne

Il n’est pas toujours facile de savoir dans quelle classe sociale on se situe. Pour le savoir, fiez-vous à votre salaire en 2025.

L’argent est un sujet qui reste tabou en France et pour cette raison, il peut être difficile de savoir à quelle classe on appartient dans la société. Actuellement, l’inflation, les nombreuses factures et la réduction des aides impactent fortement le budget des Français, qui sont nombreux à se retrouver en difficulté financière.

On connaît le salaire moyen des Français, qui nous permet de savoir si l’on est mieux ou moins bien payé que la majorité. Mais gagnez-vous assez d’argent pour faire partie de la classe moyenne, ou êtes-vous dans la classe populaire ? Pour le savoir, comparez votre salaire de 2025.

Crédit photo : iStock

Classe moyenne ou populaire ?

L’Observatoire des inégalités a récemment dressé un rapport en se basant sur les statistiques officielles du gouvernement. Tous les revenus des Français ont été étudiés, des bénéficiaires du RSA jusqu’aux plus hauts revenus. Selon des informations rapportées par Marie France, la classe moyenne perçoit entre 1 683 euros et 3 119 euros nets par mois.

Crédit photo : iStock

De son côté, la classe populaire gagne entre 1 100 euros et 1 683 euros pour une personne seule, sachant que le Smic est aujourd’hui à 1 426,30 euros. Les familles monoparentales entrent dans cette catégorie lorsqu’elles ont un salaire de 2 188 euros par mois avec un enfant de moins de 14 ans. Les couples sans enfant qui perçoivent moins de 2 525 euros à deux font également partie de la classe populaire, tout comme les couples avec un enfant de moins de 14 ans qui vivent avec moins de 3 028 euros par mois.

Quel est le seuil de pauvreté ?

Vous savez désormais si vous faites partie de la classe moyenne ou populaire en France. Dernière information : si vous gagnez moins de 1 100 euros par mois, vous faites partie des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Selon L’Observatoire des inégalités, 5,4 millions de Français sont concernés par cette situation.