En faisant un métier que tout le monde déteste, elle gagne 9 000 euros par mois en travaillant 6 mois par ans

Ashlea, une TikTokeuse australienne de 26 ans, travaille seulement six mois dans l’année, touchant un salaire confortable grâce à une activité que peu de gens aiment faire.

Si on vous proposait de travailler six mois dans l’année, avec un salaire mensuel de près de 10 000 euros, que diriez-vous ? Cela dépend effectivement du métier en question mais force est de constater qu’Ashlea, alias The Salty Pin-up sur TikTok, a largement trouvé son compte.

Cette Australienne âgée de 26 ans partage son quotidien rythmé par six mois de l’année au travail et les six autres mois en vacances aux quatre coins du monde. Sous son apparence glamour, Ashlea exerce un métier où on ne l'attend pas : elle est conductrice de camion-benne pour une société minière.

Crédit photo : Instagram / the_salty_pinup

Un poste souvent occupé par la gent masculine, mais que la jeune femme assume pleinement en défendant l'inclusion des femmes dans ce secteur encore fermé. Ashlea est une travailleuse FIFO (fly-in-fly-out). Cela signifie qu'elle est envoyée pendant plusieurs semaines sur des sites isolés avant de rentrer chez elle pour une longue période de repos. Au-delà d'un salaire élevé, les travailleurs FIFO ont de nombreux autres avantages comme un hébergement sur place tous frais payés ou encore des frais de transport et de repas pris en charge par l'employeur.

C'est donc le mode de vie qu'a choisi Ashlea, et qui est, selon elle, très lucratif comme elle le révèle au média The Sun :

"Lorsque j'ai commencé en tant que greenie (nouvelle conductrice de camion), j'ai été payée 36,50 dollars (31 euros) de l'heure pendant les trois premiers mois. Nous faisons des journées de 12 heures et je travaille en alternance, c'est-à-dire que j'avais 14 jours de travail et 14 jours de repos, ce qui fait que je travaille pratiquement six mois par an."

Crédit photo : Instagram / the_salty_pinup

Un métier qui lui offre un mode de vie rêvé

Mais Ashlea n'a pas eu à attendre bien longtemps avant de voir son salaire augmenter. Trois mois seulement après ses premiers pas en tant que conductrice de camion-benne, il est passé d'environ 31 euros de l'heure à 37 euros.Et cela n'était qu'un début, lors de son dernier contrat, elle a touché jusqu'à 51,50 dollars de l'heure, soit près de 45 euros. La jeune femme confie gagner en moyenne entre 5 000 euros et 10 000 euros par mois.

"Annuellement, mes 51,50 $ (45 euros) représentent environ 112 000 $ (96 500 euros). Avec mes primes, cela pourrait représenter 10 000 dollars de plus (8 500 euros), soit 122 000 dollars (105 000 euros) pour ma première année."

Dans sa vidéo, elle affirme ne travailler que 22 semaines par an, soit moins de la moitié de l’année. Une opération lucrative donc pour la jeune Tiktokeuse suivie par plus de 80 000 abonnés et qui partage régulièrement de nombreuses photos d'elle dans des lieux paradisiaques à travers le monde sur ses réseaux sociaux.

Crédit photo : Instagram / the_salty_pinup

Ce choix de carrière, Ashlea l'a décidé pour plusieurs raisons. À 26 ans, elle a vite compris qu'un emploi classique ne lui convenait pas. Opter pour le FIFO lui a offert une grande flexibilité tant au niveau professionnel que personnel :

"Je fais du FIFO pour le style de vie, les voyages et pour me préparer financièrement pour l’avenir".

Et aujourd'hui, au vu de ses publications, une chose est sûre, elle ne semble pas regretter son choix.