Cette femme qui possède une barbe et un corps poilu assume son apparence malgré les critiques

La jeune femme doit composer avec le regard interrogateur des gens et avec les commentaires haineux. Aujourd’hui, elle ne cherche plus à plaire et demande qu’on la respecte pour ce qu’elle est.

Khosi Nkanyezi Buthelezi, 42 ans, souffre d’une croissance excessive de poils. Cette croissance affecte plusieurs parties de son corps comme son visage, sa poitrine, son dos, ses bras et ses jambes. Cette habitante de Johannesburg, en Afrique du Sud, a découvert sa forte pilosité lorsqu’elle était adolescente. Cependant, elle n’a jamais été surprise car toutes les femmes de sa famille souffrent de ce symptôme.

C’est en demandant l’avis à un expert que Khosi a appris qu’elle souffrait d'hirsutisme, un symptôme qui affecte tout particulièrement les femmes mais qui ne les empêche pas d’avoir des enfants. C’est à ce moment-là que Khosi a décidé de se raser contre l’avis de sa famille.

« Je me souviens en avoir parlé aux membres de ma famille, qui m'avaient prévenu que le rasage ferait pousser les poils davantage, mais je pensais que ce n'était qu'un mythe. De plus, la nature de mon travail [elle est éditrice de livres, ndlr] exigeait que je sois présentable, alors j'ai commencé à me raser chaque semaine. Mais plus je me rasais, plus mes poils poussaient ».

« J'ai arrêté de me raser et j'ai commencé à m'aimer »

Après avoir essayé l’épilation à la cire et au laser, Khosi a laissé tomber et décidé de s’assumer telle qu’elle est. « J'ai arrêté de me raser et j'ai commencé à m'aimer. J'ai appris que l'acceptation de soi est un aspect crucial des soins personnels. C'est le fondement de notre confiance et de notre estime de soi ».

Crédit photo : @khosibuthelezi

Depuis cette prise de conscience, Khosi relate son quotidien sur TikTok. Sur le réseau social, elle tente tant bien que mal de lever le tabou sur ce symptôme et toute forme de pilosité excessive chez les femmes. Honnête, Khosi raconte la fascination qu’elle exerce auprès des curieux mais aussi tous les commentaires haineux qu’elle reçoit.

« Si quelqu'un est particulièrement grossier ou offensant, je prends la parole et j'impose des limites. Je mérite le respect et la dignité », souligne la jeune femme. Même si elle aimerait tout de même que sa pilosité soit moins visible, Khosi se dit très « fière » de son apparence. Comme elle le répète, il ne tient qu’à elle de se présenter comme elle le souhaite, que cela plaise ou non.