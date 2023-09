“Jeu de la virgule” : quelle est cette nouvelle tendance TikTok dangereuse pour les enfants qui se répand dans les cours de récréation ?

Une nouvelle tendance sur TikTok fait le buzz depuis plusieurs mois et se répand peu à peu dans les cours d’école. Problème : elle peut être très dangereuse pour la santé des enfants.

Les tendances sur TikTok ne sont pas toujours bonnes à suivre. Malheureusement, elles prennent de l’ampleur très rapidement et touchent parfois les plus jeunes, qui les reproduisent dans les cours de récréation. C’est le cas d’une dernière tendance appelée “le jeu de la virgule”.

Le principe consiste à donner un coup sec dans la nuque de quelqu’un par surprise, en lui déplaçant la tête brusquement d’un côté puis de l’autre. En faisant ce geste brusque, la tête va pivoter, créant un mouvement de virgule.

Une tendance dangereuse

Sur le réseau social, des vidéos ont été publiées, cumulant des centaines de milliers de vues. Certains élèves s’amusent à reproduire ces gestes en cherchant à faire “la virgule la plus rapide de France”. Cependant, cette tendance peut être très dangereuse pour les enfants.

“Le cou est une zone stratégique et vulnérable dans le corps humain, on y trouve des muscles, les vertèbres qui permettent la mobilité de la tête et aussi tous les nerfs qui descendent du cerveau. En agissant sur le cou de son ami par surprise, on risque de lui provoquer un coup du lapin et des lésions cervicales comme une entorse cervicale ou une fracture de l’odontoïde (deuxième vertèbre cervicale)”, a alerté le docteur Gérald Kierzek, urgentiste et directeur médical.

Plusieurs cas ont été repérés dans des écoles et des collèges, notamment dans les Landes. L’académie de Bordeaux a récemment adressé une note aux chefs d’établissement, aux élèves et aux parents pour sensibiliser tout le monde à la dangerosité de ce jeu et éviter sa propagation.