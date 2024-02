JO de Paris 2024 : combien pouvez-vous gagner en mettant votre logement en location sur Airbnb ?

Avec les Jeux olympiques qui arrivent à grand pas, beaucoup de ménages franciliens comptent mettre leur logement en location. L’affaire peut s’avérer fructueuse tant les prix s’envolent.

Certains propriétaires n’hésitent pas à mettre à la porte leurs locataires afin de louer leur logement au plus offrant durant la période des JO (du 26 juillet au 11 août) et des Jeux paralympiques (du 28 août au 8 septembre). Cette petite affaire pourrait rapporter gros aux propriétaires qui mettront leur logement en location.

En avril 2023 déjà, BFMTV rapportait que des Parisiens mettaient leur logement à prix d’or sur Airbnb. Jusqu’à 1650 euros la nuit. En se rendant sur la célèbre plateforme de location, on peut encore constater que les prix les plus élevés atteignent les 2000 euros la nuit dans certains appartements parisiens avec une chambre.

« C'est la première fois dans l'histoire des Jeux (que) les Jeux vont avoir lieu dans un gros marché d'Airbnb. Et on sait que plus d'un Parisien sur cinq* veut mettre son logement sur Airbnb pendant les Jeux pour bénéficier des revenus », expliquait Bertrand Burdet, le directeur adjoint d'Airbnb France, sur le plateau de Good Morning Business, jeudi dernier.

« C'est 85% d'augmentation par rapport au prix de la nuit moyenne sur Paris »

Ces prix astronomiques constatés contrastent largement avec l’étude Deloitte, commandée par Airbnb. Publiée en avril 2023, cette étude précise que le prix moyen pour une nuit durant les Jeux olympiques de Paris devrait avoisiner les 200 euros. « C'est 85% d'augmentation par rapport au prix de la nuit moyenne sur Paris », ajoute Bertrand Burdet.

En plus de cela, l’étude indique encore que « ce devrait être 2000 euros de revenus sur la période des Jeux pour les Franciliens qui vont mettre leur logement ». « Ce que j'observe, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de nuits qui sont déjà réservées sur Airbnb. Je ne vois pas d'augmentations de prix hallucinantes », tempère le directeur adjoint.

Crédit photo : OhmZ/ iStock

Selon lui, l'événement sportif est la bonne occasion pour que les Parisiens génèrent un complément de revenu pendant les JO. Il évoque ainsi l’objectif de la plateforme qui est de proposer le plus de logements possible dans la capitale. En démocratisant l’offre, les Jeux seront plus « abordables », estime Bertrand Burdet.

Si le prix des logements flambe déjà, il se pourrait que les tarifs augmentent de 85% comme ce fut le cas lors des JO de Londres en 2012. De par ses similarités économiques et son attraction touristique avec la capitale londonienne, Paris pourrait ainsi calquer naturellement ses prix sur sa consoeur.

À titre de comparaison, les prix avaient augmenté de +199% à Rio en 2016 et de +296% lors du mondial de foot en Afrique du Sud en 2010.