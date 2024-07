Ce job de rêve offre 3 000 € par mois et une maison gratuite à un couple d'heureux élus

Vous cherchez un job pour commencer une nouvelle vie ? Cette offre d’emploi, qui offre de nombreux avantages, pourrait vous plaire.

Si vous cherchez un travail et que vous aimez les pays chauds, cette annonce est faite pour vous. En Espagne, les propriétaires d’une grande maison agricole sont à la recherche d’un couple pour gérer leur logement qui accueille des visiteurs. En contrepartie, de nombreux avantages sont proposés.

Pour commencer, vous serez payé 36 000 euros par an, soit 3 000 euros par mois et posséderez une maison gratuite dans l’une des régions les plus ensoleillées d’Europe, qui attire de nombreux touristes chaque année : la Costa Brava, le long de la mer Méditerranée et plus précisément dans la ville de Blanes.

Crédit photo : iStock

De nombreux avantages

En échange, vous aurez plusieurs tâches à effectuer. Vous devrez notamment veiller à l’entretien général de la maison en faisant le ménage et toutes les petites réparations nécessaires. Vous devrez également vous occuper de la plomberie, du jardin, de la cuisine, du repassage et de la gestion du linge. Comme cette maison accueille des touristes, vous serez chargé de l’accueil des visiteurs.

Crédit photo : iStock

En plus de l’hébergement gratuit, vous aurez une voiture à disposition pour faciliter vos déplacements. Si vous êtes intéressé, voici les conditions à réunir pour postuler : vous devez avoir le permis de conduire et n’avoir ni enfant, ni animal domestique. Des compétences en bricolage et en cuisine sont nécessaires et vous devez parler couramment l’espagnol. La connaissance du catalan, qui n’est pas obligatoire, est un plus.

Vous pourrez bien sûr prendre des congés payés mais attention : ils devront être pris en dehors de la maison et hors saison touristique. En plus de cela, il est interdit de recevoir des visites ou d’organiser des réunions familiales sur la propriété. Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer votre candidature en passant par le portail de ressources humaines Adecco.