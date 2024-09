L'ananas retourné dans son caddie, la nouvelle tendance pour draguer au supermarché

En Espagne, une nouvelle tendance s’est popularisée sur TikTok pour faire des rencontres dans les supermarchés, en retournant un ananas dans son caddie.

Le 20 août dernier, l’actrice espagnole Vivy Lin publiait une vidéo sur TikTok générant plus d’un million de vues. Dans sa vie, l’actrice se filmait dans un magasin de l’enseigne Mercadona, en expliquant qu’elle avait cherché sur Google la meilleure heure pour draguer au supermarché.

Son expérience consistait à poser un ananas à l’envers dans son caddie. Ce geste serait devenu un signal pour se repérer entre célibataires et faciliter les rencontres discrètes. Cette technique de drague se fait généralement entre 19h et 20h, dans les supermarchés Mercadona.

Le principe consiste à retourner un ananas dans son caddie pour indiquer sa volonté de faire des rencontres, et d’aller percuter les caddies des autres personnes ayant fait la même chose.

Une technique de drague qui s’est diversifiée

Cette nouvelle technique a rapidement fait des émules en Espagne et s’est répandue dans d’autres supermarchés avec d’autres variantes. Selon La Sexta, les horaires et les rayons de rencontre varient selon les magasins.

Pour l’enseigne Dia, c’est de 10h à 11h au rayon poisson. À Lidl, c’est de 18h à 19h avec une pastèque dans le chariot. À Al Campo (Auchan), c’est au rayon fromage de 20h à 21h tandis qu’à Carrefour, c’est de 20h30 à 21h30 avec du pop-corn.

La tendance s’est ainsi popularisée et a aussi ses variantes. Nul besoin d’acheter forcément un ananas. En effet, les intentions de la personne peuvent être indiquées selon le choix de ses produits. Le chocolat pour une relation décontractée et les légumes pour quelque chose de plus sérieux.

Cette méthode a déjà dépassé les frontières de l’Espagne puisqu’elle a été adoptée au Portugal et en République dominicaine. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle n’arrive en France.