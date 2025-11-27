Un sanglier blessé aurait tué le chasseur qui le traquait pour l'achever

Un sanglier est soupçonné d’avoir chargé et tué un chasseur lors d’une battue dans le sud de la France.

Ce week-end, une battue aux sangliers a tourné au drame dans le Var puisqu’un chasseur a trouvé la mort ce dimanche 23 novembre. Un suidé pourrait être à l’origine de son décès, Var-Matin.

Que s’est-il passé ? Selon les informations du quotidien régional, une battue a été organisée dans une forêt ce samedi 22 novembre près de Brue-Auriac.

Au cours de cette partie de chasse, un sanglier a été blessé. Un membre du groupe a décidé de partir seul à sa recherche, avant de disparaître.

Il part à la recherche d’un sanglier et disparaît

Ne le voyant pas revenir, ses camarades de chasse ont contacté la gendarmerie pour signaler sa disparition, aux alentours de 17 heures 30, détaille de son côté France 3 Provence Alpes-Côte-d’Azur.

Dépêchés sur les lieux, les gendarmes ont entamé des recherches en utilisant une caméra thermique, tandis qu’un hélicoptère survolait la zone. Mais cette opération s’est soldée par un échec car la victime demeurait introuvable.

Les militaires ont pris la décision de stopper leur intervention à 22 heures 30. Le lendemain matin, de nouvelles investigations ont eu lieu avec des équipes cynophiles.

Le corps sans vie du chasseur âgé d’une soixantaine d’années a été retrouvé dans la matinée.

Le corps sans vie du chasseur retrouvé dans la forêt

À la suite de cette découverte, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la mort du sexagénaire.

Si le décès du Varois reste pour le moment inexpliqué, celui-ci pu être victime d’une charge de sanglier en raison des blessures présentes sur ses jambes.

« Il a été touché au genou et à la cuisse. L’artère fémorale. Il serait mort d’une hémorragie », a indiqué Adrien Dovetta, le porte-parole et administrateur de la fédération des chasseurs du Var.

Une autopsie va être prochainement pratiquée pour comprendre ce qu’il s’est passé.

« Aucun élément ne permet actuellement de confirmer une charge de sangliers », a déclaré a procureure adjointe Laurence Barriquand.

Début novembre, un incident similaire a eu lieu en Catalogne. Un chasseur de 73 ans a été attaqué par un sanglier qu’il était en train de traquer.