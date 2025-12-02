Les violences contre les chasseurs explosent, avec 229 cas ces derniers mois

Un organisme dénonce l'explosion des violences à l'encontre des chasseurs. Précisions.

Si « la chasse est aujourd’hui deux fois moins accidentogène qu’il y a vingt ans », selon l’Office français de la biodiversité (OFB), les accidents impliquant des chasseurs sont néanmoins repartis à la hausse sur la saison 2024/2025, avec « 11 décès de chasseurs contre 6 les deux années précédentes ».

Une recrudescence qui rappelle que la chasse reste dangereuse, d'abord pour ceux qui la pratiquent, bien sûr, mais aussi pour celles et ceux qui auraient le malheur de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment.

Crédit photo : iStock

Les chasseurs subiraient de plus en plus de violences

On ne le répétera jamais assez, mais la cohabitation entre riverains et chasseurs, à la campagne, s'avèrent en effet délicate et peut parfois même provoquer de sérieux incidents. Outre les accidents tragiques, qui restent fort heureusement rarissimes, les relations entre les deux « camps » demeurent ainsi tumultueuses et il n'est pas rare que les confrontations dégénèrent.

Et contrairement aux idées reçues, les chasseurs n'auraient pas toujours le mauvais rôle.

C'est du moins ce qu'affirme l’Observatoire des violences faites aux chasseurs, dont le dernier bilan enregistre une très nette progression des plaintes, déposées pour acte de malveillance.

Ainsi selon cet organisme, 229 signalements ont été recensés entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025. Parmi ces signalements, 65 ont donné lieu à un dépôt de plainte, soit dans 28 % des cas. Corroboré par l'Office Français de la Biodiversité (OFB), ce chiffre est en hausse.

À titre de comparaison, ce taux n'excédait pas les 15 % sur les années précédentes.

Crédit photo : iStock

Selon l’OFB, les atteintes aux biens constituent par ailleurs la majorité (63,3 %) des signalements. Ces derniers concernent notamment la destruction de matériel cynégétique, des vols ou encore des atteintes à la vie de chiens de chasse.

Enfin, les atteintes aux personnes (injures, diffamation et menaces) représentent 36,7 % des cas recensés.