La façon dont vous vous tenez debout est révélatrice de votre personnalité

Selon une nouvelle étude, la façon dont on se tient debout naturellement peut en dire beaucoup sur notre personnalité. Explications.

Pour en savoir plus sur une personne, vous pouvez discuter avec elle, mais aussi faire attention au langage non-verbal. Les gestes que nous adoptons sans le vouloir peuvent en dire beaucoup sur nous. Ainsi, une personne peut savoir ce que l’on ressent ou connaître notre personnalité simplement en faisant attention à nos faits et gestes. Par exemple, si une personne se touche le nez quand vous lui parlez, cela peut avoir une grande signification.

Crédit photo : iStock

C’est le cas de notre posture, qui peut refléter notre personnalité. C’est ce que révèle une étude menée par des chercheurs de l’Université McGill, publiée dans “National Library of Medicine”. Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont demandé à une centaine de participants de se tenir droit naturellement et les ont photographiés. Comme l’explique Your Tango, ils ont ensuite analysé la façon dont ils se tenaient comme l’inclinaison de leur tête, la position de leur cou et la posture de leur corps.

Une posture droite ou courbée

Selon les résultats de cette étude, la façon dont on se tient debout peut en dire beaucoup sur notre personnalité. En effet, les personnes qui se tiennent droites, avec le menton relevé, ont des caractères forts et sont généralement dominantes, voire manipulatrices. Elles ont moins d’empathie que les autres et ont une mauvaise gestion de la colère.

Crédit photo : iStock

À l’inverse, les personnes plus courbées peuvent être timides. Dans d’autres cas, il peut également s’agir de personnes décontractées et faciles à aborder, à l’inverse de celles qui se tiennent droites, qui sont moins ouvertes au dialogue.

Selon cette étude, il est donc possible d’en savoir un peu plus sur la personnalité d’une personne en regardant la façon dont elle se tient. Une information utile à avoir en tête quand vous rencontrez quelqu’un de nouveau !