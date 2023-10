La femme la plus tatouée de Grande-Bretagne partage une photo d'elle avant sa transformation, les internautes n'en reviennent pas

Elle est la femme la plus tatouée de Grande-Bretagne et ne manque jamais de faire débat autour de son physique sur les réseaux sociaux. Elle a récemment partagé une ancienne photo d’elle et les internautes restent sans voix.

Becky Holt est une Britannique originaire de Poynton, dans le Cheshire. Mais si la jeune femme est connue de beaucoup, c’est pour son physique atypique. Ses tatouages recouvrent 95% de son corps et incluent ses aisselles, son visage et même ses « parties intimes ».

Pour devenir celle qu’elle est aujourd’hui, la trentenaire a déboursé la somme de 40 500 euros. Si aujourd’hui, la jeune mère de famille se sent bien dans sa peau, elle révèle cependant être souvent la cible d’insultes sur les réseaux sociaux. La mannequin a, à plusieurs reprises, été qualifiée de « star du porno ratée » et de « mauvaise mère ».

Lors d’un live Instagram, elle donnait plus de précisions : « On m'a traité de grosse. De laide. De stupide. De malade mentale. De dégoûtante. De quelqu’un qui cherche l'attention. De mauvaise mère. D’être un modèle terrible pour ma fille ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Becky Holt (@becky_holt_bolt)

Les internautes se déchirent sur les réseaux sociaux

Becky Holt doit composer avec ces insultes incessantes. Ce qui ne l’a pas empêché de partager une photo d’elle d’il y a dix ans avec ses abonnés. La jeune femme est méconnaissable. Elle n’arbore aucun tatouage à l'exception d’un petit sur l’avant-bras droit. « Pouvez-vous croire que c'est moi plus jeune ? », écrit-elle.

Il n’en fallait pas plus que ses admirateurs soient stupéfaits par son ancienne apparence. Si beaucoup la trouvent belle dans les deux cas, ils la préfèrent en revanche comme elle est maintenant : « Mais non !! Tu as l’air tellement plus saine et équilibrée maintenant. Une œuvre d’art ambulante ! », s’extasie un internaute.

Crédit photo : Becky_Holt_Bolt/ Instagram

Cependant, cette photo a également entraîné des réactions négatives. Beaucoup d’autres internautes se demandent pourquoi Becky Holt a changé si radicalement d’apparence, la préférant comme elle était avant. « Autrefois, tu étais très jolie. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas », n’hésite pas à lancer un internaute au milieu d’autres commentaires virulents.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Becky Holt (@becky_holt_bolt)

Comme c’était à prévoir, le cas de Becky Holt divise la toile, mais elle peut quand même compter sur ses nombreux admirateurs pour la soutenir dans sa démarche.