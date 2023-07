Elle se tatoue pour surmonter un terrible traumatisme, mais ses 800 tatouages ont détruit sa vie

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Melissa Sloan est un visage connu au Pays de Galle. La raison ? Cette mère de famille de 48 ans est accro aux tatouages. Cette addiction lui permet en réalité de soigner ses blessures et ses traumatismes.

Souvenez-vous ! Il y a plusieurs semaines, nous vous racontions l’histoire de Melissa Sloan, une mère de famille de 48 ans qui ne passe pas inaperçue dans la rue. La raison ? Cette dernière est recouverte de 800 tatouages.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette addiction a complètement ruiné sa vie sociale. Mais ce n’est pas tout ! Celle qui est originaire du Pays de Galle ne parvient pas à décrocher un emploi à cause de son apparence.

Crédit Photo : Jam Press / Melissa Sloan

Accro à l’encre, la quadragénaire se fait tatouer chaque semaine par son partenaire Luke, dans leur propre maison. Cette addiction cache en réalité un profond mal-être lié à un passé extrêmement douloureux.

Dans un entretien accordé au Daily Mail en mai dernier, la maman de sept enfants revient sur ses traumatismes.

Melissa Sloan s’est fait tatouer pour la première fois à l’âge de 20 ans. Aujourd’hui, elle est tatouée de la tête aux pieds. Elle a révélé que ses tatouages étaient un moyen de se reconstruire après avoir été abusée sexuellement par son frère au cours de son enfance.

Crédit Photo : Jam Press / Melissa Sloan

Crédit Photo : Jam Press / Melissa Sloan

Une enfance très difficile

Comme le précise le quotidien britannique, Gavin Sloan, 46 ans, a été condamné à 21 ans de prison pour viols et abus sexuels sur des enfants.

«Mes tatouages m’aident à dissimuler les cicatrices émotionnelles que Gavin a laissées derrière lui», a déclaré Melissa. «Maintenant qu’il est enfin en prison, je peux commencer à me sentir libre».

Selon ses dires, il y a plusieurs années, lorsqu'elle s'était décidée à parler, sa plainte n’avait pas été prise au sérieux par la police. Melissa et Gavin ont grandi à Kidderminster (sud-ouest de Birmingham) avec leur mère, Doris, et deux autres frères et sœurs.

«Gavin et moi avons la même mère mais des pères différents, mais nous avons été élevés comme de vrais frères et sœurs. Enfants, nous prenions le bain ensemble», a confié la quadragénaire.

Crédit Photo : Jam Press / Melissa Sloan

Crédit Photo : Jam Press / Melissa Sloan

Sa vie a volé en éclats lorsque son demi-frère lui a fait subir des attouchements sexuels dès l’âge de six ans. Son cauchemar s’est poursuivi à l’adolescence.

«J'ai grandi en pensant que c'était normal. Il me disait que c'était normal parce qu'il était mon demi-frère. J'ai essayé de me défendre, mais il était plus fort et très agressif envers moi (…) Je l’ai vu tuer des oiseaux et des petits animaux, j’avais très peur de lui». À l’époque, la jeune fille n’avait pas bénéficié du soutien de sa mère.

Gavin Sloan. Crédit Photo : Focus Features / Melissa Sloan

Pour Melissa, le tatouage a été une véritable bouée de sauvetage : «J’ai trouvé les tatouages très thérapeutiques, une façon de bloquer le passé et les abus». Dans son interview, la Britannique a révélé que son frère Gavin avait repris contact avec elle à l’âge adulte.

«À 35 ans, j'ai porté plainte auprès de la police, car je craignais qu'il ne le fasse avec quelqu'un d’autre. J'ai été interrogée, mais c'est tout. Cela n'a rien donné et je suis partie en me disant que j'avais laissé traîner les choses trop longtemps».