La mère de l'influenceur, mort en chutant du plus haut pont d'Espagne, lui rend un hommage bouleversant

La mère de l'influenceur et grimpeur Lewis Stevenson a tenu à rendre hommage à son fils disparu.

Ce mercredi, nous relations le décès tragique de l'influenceur britannique Lewis Stevenson, 26 ans, victime d'une chute mortelle le 13 octobre dernier, à Talavera de la Reina, en Espagne.

Très actif sur les réseaux sociaux, où il mettait en scène ses prouesses de grimpeur de l'extrême, cet adepte du « rooftopping » était tombé du pont de Castilla La Mancha, qu'il tentait d'escalader à mains nues et sans matériel de sécurité. Selon la police locale, le créateur de contenus se trouvait à une hauteur comprise entre 40 et 50 mètres du sol, lorsqu'il est malheureusement tombé dans le vide.

Crédit photo : Lewis Stevenson / Facebook

La maman de l'influenceur et grimpeur Lewis Stevenson lui rend hommage, après son décès

Quelques jours après sa disparition, l'émotion est toujours très forte chez ses proches et notamment sa maman, qui a tenu à lui rendre hommage avec un message bouleversant. Keilia Stevenson a ainsi accepté d'évoquer cette perte douloureuse dans les colonnes d'un média britannique, le Derbyshire Live.

Qualifiant son fils de « plus grande réussite » de sa vie, la mère endeuillée a notamment confié qu'elle n'appréciait pas sa passion, mais qu'elle l'acceptait.

« Lewis était mon fils, mon monde et ma plus grande réussite. Il était heureux et ambitieux dans la vie. C'était un amateur de sensations fortes qui aimait voyager et vivre de nouvelles expériences. Nous, en tant que famille, avons soutenu ses aventures autour du monde, qui comprenaient des endroits incroyables comme l'île de Pâques et le Machu Picchu, mais malheureusement, ces aventures comprenaient aussi l'escalade de l'extrême, ce que nous n'approuvions pas particulièrement, mais nous comprenions que c'était ce qu'il aimait faire » (Keilia Stevenson)

Profondément meurtrie par cette disparition tragique, Keilia Stevenson a également rappelé à quel point son fils était un homme sérieux qui connaissait les risques de son activité et qui ne franchissait jamais la ligne jaune.

« Il connaissait ses limites et ne les dépassait jamais. C'était un photographe passionné et il faisait tout cela par passion, pas en tant qu'influenceur. Il y aura toujours une plaie dans nos cœurs et la vie ne sera plus jamais la même » (Keilia Stevenson)

Et de conclure, non sans émotion : « Nous sommes absolument dévastés par cet accident tragique et nous demandons aux gens de respecter notre deuil ».

