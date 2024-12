Une personne se touche le nez quand vous lui parlez ? Voilà ce que cela signifie

Vous êtes en train de parler à quelqu’un quand vous remarquez que cette personne se gratte ou se pince le nez ? Ce geste inconscient pourrait avoir une signification particulière.

Le langage non-verbal est très important dans la communication. Quand nous nous adressons à quelqu’un, nous avons des gestes et des postures qui peuvent en révéler plus que ce que nous voulons sur ce que nous ressentons à l’intérieur de nous. En effet, certains gestes peuvent trahir notre ressenti. Par exemple, la manière dont nous faisons des câlins peut en dire beaucoup sur notre relation.

Quand on parle à quelqu’un, tout peut être sujet à l’interprétation : les gestes, l’intonation, la direction du regard, la position du corps et des mains… C’est pour cela que de nombreux politiciens sont conseillés par des coachs gestuels, qui leur apprennent à bien se tenir pour prendre soin de leur image. Parmi les signes de langage non-verbal les plus connus, on retrouve le regard fuyant, qui peut être associé à la timidité ou au mensonge, mais aussi les bras croisés, qui reflètent une personne fermée à la discussion.

Crédit photo : iStock

Il existe un autre geste que tout le monde fait sans s’en rendre compte et qui a une signification particulière. Si vous parlez à quelqu’un et que vous remarquez que cette personne se gratte ou se pince le nez, méfiez-vous.

Toucher son nez en pleine conversation

Selon les différents experts en la matière, se toucher le nez pendant une discussion est un geste associé au mensonge. Bien que ce geste puisse également être causé par une démangeaison ou une allergie, ce n’est pas toujours le cas selon le psychologue Jack Schafer, interrogé par L’Internaute.

Crédit photo : iStock

Selon le professionnel, se gratter le nez serait un signe d’anxiété ou d’inconfort, et le signe principal qu’une personne nous ment. Pour en être sûr, il faut regarder l’ensemble du corps et repérer les éventuels signes de nervosité. Si la personne à qui vous parlez se touche le nez, détourne le regard et semble mal à l’aise, il y a de fortes chances qu’elle soit en train de vous mentir.

Selon Olgaciesco, le fait de se pincer le nez reflète l’inexactitude, l’exagération et l’incertitude. Ainsi, votre interlocuteur ne vous ment peut-être pas forcément, mais il peut vous cacher des choses et ne pas tout vous révéler. Des signes à prendre en compte quand vous parlez avec quelqu’un.