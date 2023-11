La place que vous choisissiez en classe révèle beaucoup de choses sur votre personnalité

Vous l'ignorez sans doute mais certaines de vos habitudes en disent long sur votre personnalité, à commencer par la place que vous choisissiez sur les bancs de l'école.

Au premier rang, au milieu bien planqué ou au fond à droite, à côté du chauffage. Quelle était votre place dans la salle de classe lorsque vous étiez à l'école ?

La question peut vous paraître étonnante mais la réponse en révélera beaucoup plus que vous ne le pensez sur la personne que vous êtes.

La place que vous occupiez en classe en dit long sur l'élève que vous étiez

Tout au long de votre parcours scolaire, vous vous êtes installé à une place bien distincte en classe. Si ce sont généralement les professeurs qui placent les élèves en leur attribuant une place qu'ils garderont toute l'année, il arrive parfois que ce soit les écoliers eux-mêmes qui la choisissent.

Et ce choix en dit long sur la personnalité si l'on en croit le test suivant que nous avons repéré en ligne.

Le principe est simple, il suffit d'observer l'image suivante et de choisir spontanément l'une des quatre places colorées à laquelle vous vous seriez assis à l'époque où vous étudiez sur les bancs de l'école.

Crédit photo : diapordiamesupero.com

Si vous avez choisi la place n°1, cela signifie que vous étiez probablement un élève studieux et perfectionniste. Faisant preuve d'ingéniosité mais aussi d'une rigueur presque maladive, l'idée de rendre un devoir inachevé ou en retard vous était insupportable. De manière générale, vous ne pouviez pas envisager d'échouer et vous démarquer de vos camarades, dans l'attitude et le travail, vous procurait une certaine satisfaction. Les plus tolérants vous considéraient comme l'intello de la classe, sans toutefois vous dénigrer. Quant aux mauvaises langues, elles vous rangeaient dans la catégorie "fayot" et n'avaient pas toujours que des mots gentils à votre égard.

Si votre choix s'est porté sur la place n°2, il y a de grande chance que l'élève que vous fûtes ait été un esprit très ouvert. Le genre d'élève aussi bien apprécié par la tête de la classe que par les plus paresseux. Toujours de bonne humeur, vous saviez détendre l'atmosphère et rendre les cours moins scolaires en lançant par exemple quelques débats animés mais constructifs, qui plaisaient autant à vos professeurs qu'à vos camarades. Malgré cette image "cool", vous étiez un·e élève sérieux avec de bons, voire de très bons résultats, à peine entachés par quelques remarques sur votre côté parfois dissipé.

Si votre place était la n°3, vous étiez un élève studieux, doté d'une belle curiosité intellectuelle et d'une grande vivacité d'esprit. Mais votre caractère introverti vous incitait à ne pas être trop dans la lumière pour ne pas attirer les regards. La discrétion vous allait à merveille et vous permettait de travailler sereinement.

Enfin, si vous avez opté pour la place n°4, il y a deux lectures possibles : soit vous étiez en échec scolaire, soit vous étiez totalement désintéressés par ce qu'il se passait dans la salle de classe. Dans les deux cas, vous n'étiez dépourvu ni d'intelligence, ni de mauvaise volonté, mais vous ne supportiez pas l'ennui de certains cours. Tantôt insolent, tantôt absent, vous étiez tout de même ambitieux et créatif. Certains vous percevaient comme dans la lune ou encore en décrochage quand d'autres vous voyaient comme un génie. Il n'est pas impossible que votre scolarité ait été chaotique.

Alors, on est loin de la réalité, ou cela correspond bien à l'élève que vous fûtes ?