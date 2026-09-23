Le comédien Arnaud Denis est mort par euthanasie à 43 ans après des années de souffrance dues à une erreur médicale

Arnaud Denis, 43 ans, est décédé par euthanasie ce mardi 22 septembre. Depuis trois ans, il souffrait de douleurs insupportables suite à une erreur médicale.

Arnaud Denis était un homme de théâtre, comédien et metteur en scène. Il a fait ses premiers cas au Conservatoire national d’art dramatique puis a fondé sa propre troupe, les “Coompagnons de la Chimère”, qu’il a dirigée pendant 15 ans. Il a ensuite connu une belle carrière solo en reprenant des classiques, comme les “Liaisons dangereuses”, une adaptation qui lui a valu quatre nominations aux Molière en 2025;

Malheureusement, Arnaud Denis souffrait d’une pathologie à la suite d’une erreur médicale. En juillet 2023, il s’est fait opérer pour traiter une hernie inguinale. Les chirurgiens lui ont posé une prothèse à l’aine mais quelques jours après l’opération, il a commencé à ressentir de vives douleurs à cet endroit.

“J’ai tout essayé, vraiment tout”

Arnaud Denis s’est fait retirer la prothèse, mais il était déjà trop tard. Les douleurs n’ont jamais disparu et se sont intensifiées, jusqu’à devenir insupportables. Pendant deux ans, il a perdu 17 kg et a subi des tremblements incessants. Ses douleurs étaient tellement invalidantes qu’il ne pouvait plus sortir de chez lui ni avoir de vie sociale.

“Je considère que j’ai tout essayé, vraiment tout. Je ne peux plus marcher, je ne peux plus me laver tout seul, je ne peux plus digérer correctement. Je stagne autour de 69 kg pour 1,84 mètre mais je fais à peine un repas par jour. J’ai développé une instabilité cervico-cranienne, cela signifie que je n’arrive plus à porter mon cou. Je suis alité quasiment 24/24h. Mon quotidien consiste à manger un repas par jour et faire quelques pas dans la chambre. On me donne beaucoup d’antidouleurs à cause de la fonte musculaire”, avait-il confié au Dauphiné.

Le comédien s’est battu pour faire reconnaître l’erreur médicale dont il a été victime. Il a déposé plainte contre X pour blessures involontaires, mais cette dernière a été classée sans suite. Après des années d’errance sans traitement ni diagnostic, Arnaud Denis a su qu’il souffrait d’une encéphalomyélite myalgique. Depuis 18 mois, il était hospitalisé en soins palliatifs.

Il se fait euthanasier

Début 2026, Arnaud Denis a pris la décision de se faire euthanasier afin de mettre fin à ses souffrances. Pour cela, il s’est rendu dans une clinique belge ce mardi 22 septembre. Il est décédé à l’âge de 43 ans.

“J’en ai fini avec la maltraitance médicale. Les études internationales de qualité de vie placent l'encéphalomyélite myalgique dans le rang des pires qualités de vie possible, toutes maladies chroniques confondues. Le suicide y est fortement élevé, car pas de remède, pas de prise en charge, pas d’écoute. J’ai tenu, coûte que coûte, pendant trois ans de souffrances atroces. À présent, je rends les armes. C’est mon droit”, a-t-il annoncé dans un dernier message publié sur son compte Facebook.

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Arnaud Denis dénonce la “maltraitance médicale”

Dans son post, Arnaud Denis a dénoncé tous les soignants qui ne l’ont pas aidé durant ces trois dernières années, dont les neurologues, urgentistes, radiologues, chirurgiens digestifs, cliniques privées et hôpitaux français ainsi que tous les médecins qui ne "croient pas à la maladie". Il estime avoir été “abandonné”, dénonce les mauvais diagnostics des médecins, leurs refus de pratiquer des examens supplémentaires. En revanche, il a tenu à remercier son médecin traitant qui est “le seul à avoir ssayé de remuer ciel et terre” ainsi que les équipes médicales belges pour leur “écoute, respect de ma dignité, de mon intégrité physique, de la prise en compte de ma douleur physique et morale”.

Arnaud Denis n'est pas la seule victime de ces problèmes médicaux. De son vivant, le comédien a créé le collectif "Victimes françaises des prothèses de hernies", qui rassemble des centaines de témoignages de personnes victimes des effets indésirables des prothèses anti-hernies. Un témoignage bouleversant qui, on l’espère, permettra de faire bouger les choses.