En arrêt maladie, il tombe sur son patron en boîte de nuit... la punition est immédiate

En Allemagne, un employé en arrêt maladie a croisé la route de son patron en discothèque alors qu’il mixait derrière les platines. Résultat : il s’est fait licencier.

La faute à pas de chance ?

Récemment, un salarié en arrêt maladie a été surpris en train de mixer dans une boîte de nuit en Allemagne. Sur le papier, il n’y a pas mort d’homme mais il a été repéré par son propre patron.

Un patron surprend son salarié en arrêt maladie en boîte

Tout a commencé un matin comme les autres, lorsqu’un employé de garage automobile a téléphoné à son supérieur pour l’informer de son arrêt maladie pour une bronchite, rapporte OE24.

Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que la suite des événements a pris une tournure pour le moins inattendue pour les deux protagonistes de cette histoire.

Quelques heures plus tard, le soir même, le travailleur s’est rendu au DAX Bierbörse, une discothèque de Hanovre, pour y mixer comme DJ.

Coïncidence ou non, son employeur, un certain Torsten S., se trouvait lui aussi dans le même établissement. Il a alors aperçu son collaborateur alors qu’il était censé être malade, avant de le prendre en photo comme preuve.

Sa réaction a été immédiate : il n’a pas hésité à le licencier avec effet immédiat pour faute grave.

La suite après cette vidéo

Licencié, l’employé saisit la justice

De son côté, l'employé clame son innocence et a saisi la justice. Il a en effet décidé de contester son licenciement devant le tribunal du travail de Hanovre.

Selon nos confrères, le salarié estime que son patron n’avait pas de raison valable de le renvoyer.

De son côté, le porte-parole du tribunal du travail, Axel von der Straten, a confirmé l'existence de l'arrêt maladie au journal Bild.

Si le DJ trouve son licenciement abusif, il n’a visiblement pas été très prudent avec son ordinateur professionnel.

Avant de partir, il avait oublié de se déconnecter de son compte ChatGPT. Et sa conversation avec cette IA a de quoi interroger. Et pour cause : il confie être en bonne santé.

Il évoque également le stress et la pression psychologique pour expliquer son absence. Ce n’est pas tout. Après avoir croisé son boss en boîte de nuit, il aurait demandé à ChatGPT comment réagir à cette situation.

À noter qu’aucun accord n’a été trouvé lors de l’audience de conciliation. La décision définitive sera rendue courant janvier 2027.

Le juge devra alors déterminer si le salarié travaillait ce soir-là ou s’il était sorti pour s’amuser, et si cette sortie a eu des conséquences sur son état de santé.

Affaire à suivre…