Le domaine bancaire, un secteur dynamique et propice aux reconversions

Focus sur les avantages d'une reconversion dans le secteur bancaire.

Dans le sillage d'une nouvelle génération de salariés qui songent davantage à leur épanouissement professionnel, les reconversions se sont multipliées ces dernières années. Un phénomène de grande ampleur qui traduit une évolution dans notre manière d'appréhender la vie active.

À la différence de leurs aînés, les actifs d'aujourd'hui n’hésitent plus à repenser leur trajectoire professionnelle.

Cette démarche résolument positive peut être motivée par un nouveau projet personnel, un changement de lieu de vie, une évolution naturelle, ou bien encore la recherche d’un équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle.

Si la plupart des secteurs recensent aujourd'hui l'arrivée de nouveaux actifs en reconversion, certains sont tout de même davantage plébiscités, grâce à leur attractivité. C'est notamment le cas du secteur bancaire.

Le secteur bancaire : des opportunités pour une reconversion réussie

Fort de son dynamisme, le secteur bancaire séduit en effet de nombreuses personnes qui se reconvertissent. Il faut dire que les métiers proposés ont de solides arguments susceptibles de faire pencher la balance, à commencer par leur très forte attractivité.

Un chiffre illustre cette activité florissante : le secteur a enregistré près de 38 600 embauches l’an dernier et comptait, fin 2024, 373 600 salariés. Ce qui représente 1,7 % du salariat privé en France*. Notez également que plus de 98 % des salariés employés le sont en CDI* avec de très nombreuses perspectives d'évolution.

Le secteur offre par ailleurs une très grande diversité d’activités, avec pas moins de 200 métiers différents, et favorise l’insertion professionnelle des jeunes via l’alternance. Notez enfin qu'il existe une très grande mixité au sein même des effectifs, avec près de 57 % de femmes parmi les collaborateurs et 50,5 % parmi les cadres*.

Vous l’aurez compris, choisir le secteur bancaire, c’est l’assurance d’obtenir un emploi durable et qui vous correspond.

Séduites par toutes ces perspectives et les opportunités de formation, de nombreuses personnes se reconvertissent ainsi dans les métiers du secteur bancaire. Nous avons rencontré Sabrina, originaire du Mans, qui a, elle aussi, opté pour une telle reconversion après avoir pourtant évolué dans des milieux complètement différents.

Elle nous raconte son parcours dans la vidéo ci-dessous.

Alors si comme Sabrina, l'envie de vous reconvertir dans le secteur bancaire vous intéresse, n'hésitez plus et franchissez le pas !



